Vuelven a presentar la ordenanza de geriátricos

El tema de los geriátricos vuelve al Concejo Municipal. O, en realidad, se retoma un viejo tema, que viene estando en agenda desde 2012, pero que hasta ahora no se pudo avanzar con una normativa local, por no poder acordar con la Provincia sobre quiénes serían los encargados de realizar los controles. Ahora, justamente, ese es uno de los puntos que se agrega al proyecto anterior.El bloque de concejales del PJ volvió a presentar el proyecto que perdió estado parlamentario, luego de haber transcurrido un año sin que llegara al recinto. Pero no estuvo -como otros- durmiendo el sueño de los justos en un cajón, sino que durante ese tiempo, se llevaron a cabo diferentes reuniones tanto con funcionarios locales como con provinciales, para poder avanzar en una ordenanza que permita su cumplimiento.El texto del proyecto es sumamente extenso: marca cuatro categorías de geriátricos (de asistencia continua, residenciales, Geriátricos para Adultos Mayores con riesgo psicosocial y centros de día), detallan una serie de derechos que deben ser respetados, las características edilicias y del personal que tienen que cumplirse, etc.Hasta ahora, el mayor impedimento se daba a partir de la necesidad de coordinar con la Provincia. Es que la habilitación que otorga la Municipalidad solo está relacionado con lo edilicio. Pero, para que puedan actuar como geriátricos, deben estar registrados ante la Provincia, en estricto cumplimiento de la ley provincial Nº 9847. Hasta 2014, solamente había 12 que cumplían con los requisitos. Pero, claro está, hay muchos más en funcionamiento.En diciembre del año pasado, una delegación rafaelina viajó a Santa Fe para charlar con autoridades del Ministerio de Salud, quienes le dejaron en claro que no tienen recursos suficientes (humanos y materiales) para realizar los controles. El Municipio propuso que se reestructure el Nodo, para crear un equipo itinerante que permita controlar algunos casos. No hubo respuesta.Los concejales del peronismo, además de presentar el proyecto de ordenanza, también enviaron el pasado jueves una nota al ministro de Salud, Miguel Angel Rodriguez, solicitando una audiencia "a la mayor brevedad posible" para "planificar acciones conjuntas y coordinadas entre el Estado Provincial y Municipal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores".