Otra furiosa tormenta dejó secuelas y 52 mm caídos

Las últimas horas del sábado fueron muy pesadas y con claras señales en el cielo de lo que se avecinaba. El Servicio Meteorológico había anunciado la posibilidad de intensas lluvias y con pedradas. Lo negro de la noche cambiaba a un blanco intenso gracias los relámpagos.Las primeras gotas llegaron cerca de la medianoche. Algunos eligieron el ruido de la lluvia para empezar el sueño. Otros, los que desafiaron la tormenta y trasnocharon, fueron testigos de la furiosa lluvia de 52 mm. (hasta las 9 am) que azotó la ciudad y la región, que incluyó una pedrada (intensa, como en Susana o en Lehmann) y vientos considerables.La Guardia Urbana de Rafaela tuvo algunas intervenciones a partir de la notificación sobre 4 árboles caídos: Belgrano 150, P. Brusco y Aragón, Larrea y Colectora y Cortázar al 345. En estos dos últimos casos, se obstruyó la calzada. También se pudo observar, cómo se ve en la foto, un árbol que cayó sobre la ciclovía de Av. A. del Valle.También se notificaron por árboles de menor porte o ramas de dimensiones importantes quebrados y una columna de alumbrado frente a Destéfanis al 2700.Por otra parte, se entregaron al menos 34 bolsas de arena en 5 domicilios: en el Zazpe, en el Villa del Parque y en Los Nogales.EN LA ZONALos siguientes son los datos de lluvias aportados por la Unidad Regional V de Policía, hasta las 8 de ayer: Sunchales 48, San Antonio 60, María Juana 40, Roca 55, Frontera 25, Humberto 1º 44, Santa C. Saguier 35, Ramona 30, Cello 35, Lehmann 80, Ataliva 25, Tacural 80, Angélica 17, Est. Clucellas 25. Del resto de las localidades no se brindaron datos.EN LAS COLONIAS TAMBIENLocalidades como Santa Clara de Buena Vista, Sa Pereira, San Carlos Norte, Centro y Sur, Franck, San Jerónimo del Sauce, San Jerónimo Norte y para el norte Humboldt, Progreso y Sarmiento con lluvia torrencial, más de cien milímetros en menos de dos horas, y fuertes sacudidas de viento además de granizo que afectaron la zona, de acuerdo a lo informado por Esperanzadiaxdia.com.ar.Caída de árboles, quebraduras de ramas, voladura de chapas e importantes daños materiales fue el saldo del temporal que durante la madrugada pasó por Las Colonias afectando a localidades que por varias horas estuvieron sin servicio de energía eléctrica.