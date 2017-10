Atlético San Jorge logró un trabajoso triunfo, como visitante, ante Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto por 4 a 3. Los goles del puntero fueron convertidos por Emanuel Ferragut -2-, Guido Barreyro y Paulo Killer -p-, mientras que para el perdedor convirtieron Marcelo Coria -2- y Facundo Pons.En otro de los encuentros jugados ayer por la 12° fecha, empataron 1 a 1 Unión Totoras y Rivadavia de Venado Tuerto. Gabriel Giacopetti abrió la cuenta para la visita y sobre la hora empató Luciano Cardinale.PROXIMA FECHASerá la 13° con estos partidos: Atlético San Jorge vs. ADIUR; Tiro Federal vs. 9 de Julio; Sp. Rivadavia vs. Ben Hur; Puerto San Martín vs. Unión Totoras y Juventud Pueyrredón vs. Coronel Aguirre.