Primer cuarto de siglo para Jachi Tour

Una empresa turística de nuestra ciudad, Jachi Tour, cumplió 25 años de ininterrumpida labor en el rubro, la celebración de este hito en su historia fue celebrada, con júbilo, en una realización social que tuvo lugar el pasado sábado.En los comienzos, Jachi recorrió el país, organizando viajes con familias, grupos de amigos o gente que tenia deseos de conocer distintos lugares. En tal sentido el empresario recordó que era muy común hacer visitas de 3 o 4 noches al noroeste (Salta /Jujuy /Tucumán ) o Cataratas del Iguazú o viajar una semana al sur, como Bariloche o Mendoza. No puede olvidarse en su relato que en oportunidades organizó salidas para Ushuaia y Calafate , destino que demandaba un par de semanas, teniendo en cuenta que tenía que conducir solo. Realizaba visitas en el trayecto y luego quedaba 3 días en Ushuaia, cruzaba el estrecho de Magallanes en balsa, hacían Río Gallegos, al otro día El Calafate con un par de noches y regresaban por la ruta 40. "Fueron muchos viajes, fueron muchísimos kilómetros conducidos, y gracias a Dios, nunca tuvimos accidentes", consideró el entrevistado.Más adelante agregó "después empezó a complicarse la disponibilidad de asientos, quedaban chicos los minibuses y comencé a contratar colectivos y así surgió un nuevo desafío (reunir a 40 o 50 pasajeros para cada salida, cosa que logramos desde el comienzo. Quedó también pequeño el espacio donde funcionaba con la agencia (calle 26 de Enero) y me mudé a San Lorenzo 69 -tuve que agregar personal para que me ayude y además de los pedidos de viajes nacionales en bus se sumaron los aéreos. El cambio monetario (1 peso//1 dólar) favorecía para viajes al exterior. Así fue que comenzaron nuestros viajes al extranjero. Los destinos más visitados en esa época eran Sudáfrica -llegué a llevar hasta la actualidad 16 grupos- el Caribe, Europa y otros".Agregamos mas personal en la agencia y en 2001 nos mudamos a la dirección actual (Bv. Santa Fe 373 ) en plena crisis económica en el país. Pusimos mucho esfuerzo, nos apoyamos en los viajes educativos y de fin de curso durante unos cuantos años, paralelamente con las salidas al exterior. De a poco las cosas fueron mejorando hasta que después de los famosos corralitos, la mayoría de la gente se dio cuenta que de nada servía guardar su dinero y entiendo que ese fue unos de los motivos por el cual se incrementaron los viajes en esos tiempos. Llegó un momento que, como en la actualidad, llevamos a cabo una salida grupal internacional acompañada, por mes", agregó.Con satisfacción señaló que "podemos decir que fuimos los primeros en la ciudad en armar las salidas grupales para Quinceañeras a Camboriú - Brasil (2001) programa que hoy seguimos desarrollando con mucho éxito). "También son muchos años de llevar quinceañeras a Disney (contamos con más de 20 grupos a este destino) lo que nos posiciona con mucho conocimiento y experiencia en este rubro."Hoy puedo decir que si bien quedan lugares por explorar, estoy satisfecho y agradecido con la gente que me posibilitó pisar los `cinco continentes', concluyó.El pasado sábado tuvo lugar la celebración central por las bodas de Plata, ocasión en la cual la empresa llevó a cabo una “ Cena Show de Gala “ en nuestra ciudad. Las instalaciones del salón industrial de la Soc. Rural fueron colmadas con personas provenientes de distintas localidades y provincias.La decoración acorde al acontecimiento, recibió el elogio de los concurrentes, con música en vivo a cargo de un muy buen grupo local integrado por Daniel Dayer (saxo), Guillermo Scalenghe (piano), Marcelo Actis (Bajo) y Federico Bertola (batería), los que ejecutaron temas internacionales con mucha calidad. Los invitados eran acompañados por gente de coordinación de la empresa e invitados a tomarse un foto (la que en el transcurso de la noche fue obsequiada a cada persona ) tres locutores acompañaron en los distintos sorteos de elementos asociados a los viajes, hasta que llegó el momento de apagar las velitas. Jachi convocó a su familia... agradeciéndoles el acompañamiento desde el primer momento a su esposa Mónica y a sus hijas Melissa, Ariela y Nadia. Luego llamó al personal y colaboradores de la empresa para brindar con todos los presentes.En su mensaje marcó claramente el agradecimiento a los pasajeros que permanentemente confían en los servicios de la empresa.Luego desplegó un muy buen espectáculo el grupo Mariachi Rey (de Rosario) con variados temas donde participó activamente el público. Después, con el baile y el cotillón , llegaron los sorteos principales.Alojamientos en en el hotel Amerian de C. Paz , viajes a Mar del Plata, a Camboriú (Brasil), un Minicrucero a Punta del Este (obsequio de Costa Cruceros), siete noches de alojamiento para dos personas con all inclusive en Hotel Gran Bahía Príncipe de Punta Cana (ganadora Rosana Hang y esposo y el primer premio un Viaje a México con Aéreos, 3 noches en DF y 7 noches en Playa del Carmen siendo los ganadores de este premio Miguel Biederbost y señora.Destacó el locutor en el final de la fiesta la magnífica labor de Organización Sueños, como así el trabajo de sonido realizado por Kelo y las imágenes de Luz y Sonido.En la actualidad Jachi cuenta con 25 años de trayectoria y experiencia en el rubro turismo. Ha acompañado a 135 grupos a destinos internacionales, conoce 53 países en los cinco continentes.Sin duda , “hay motivos para festejar…Fotos de los grupos www.jachitour.com.ar