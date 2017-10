Atlético se entrena pensando en la final por Copa Santa Fe

Luego del empate ante el Deportivo Riestra, por la tercera fecha de la B Nacional, el último viernes, Atlético de Rafaela no tuvo descanso. Si bien su próximo compromiso por dicho torneo será en siete días (el lunes 9 recibirá a Estudiantes de San Luis), este miércoles disputará el partido de ida por la final de la Copa Santa Fe.La "Crema" estará recibiendo a Rosario Central, desde las 21hs, mientras que la revancha, en Arroyito, se disputará el viernes 20 de octubre.Lucas Bovaglio todavía no dio indicios del equipo que utilizará este miércoles pero advirtió que habrá una rotación y aparecerán en escena algunos jugadores que habitualmente no vienen jugando en la formación titular.Maximiliano Casa fue clave en el empate conseguido por la "Crema" ante el Deportivo Riestra 2 a 2. Anotó el 1-2 y asistió al "Flaco" Castro cuando fue derribado en el área y Atlético tuvo el penal que le terminó dando la igualdad (Klusener).“Se regaló los primeros minutos pero son cosas del fútbol, hay que aprender de los errores porque acá somos culpables todos y las buenas también son de todos, hay que seguir por este camino, vi al equipo con algo de rebeldía, me gustó y tenemos que seguir así”, señaló el exChacarita.En relación a su rendimiento y la chance que tuvo de ingresar (por la lesión de Copetti) y demostrar que vino para pelear por un lugar dentro del 11 titular, Casa apuntó: “El grupo está muy unido, hay que sumar, no hay que regalar más nada porque estoy en la mejor institución de la categoría y tengo que estar a la altura”.Por último, el delantero hizo referencia a lo que pretende el entrenador de él: “Lucas (Bovaglio) me pide que haga el ida y vuelta como tiene que hacer un extremo y después que encare, una de mis falencias es marcar pero después tengo que hacer la diferencia”.