"Evangelizamos a través de la música"

La joven cantante católica Athenas Venica se presentó anoche en el Coliseo del Sur del Club Ben Hur de nuestra ciudad ante un millar de personas, también estuvo presente el obispo diocesano Luis Fernández, en el marco de los festejos por los 50 años de la Renovación Carismática Católica. Se trató de una producción musical para llevar a los asistentes, especialmente a los jóvenes, al encuentro con Jesús, quien revela la buena noticia del Dios que nos ama y estuvo presente con la adoración al santísimo sacramento. En la oportunidad con los músicos Tobías Buteler (su marido, piano y coros) y Francesco Mazza (italiano, guitarra eléctrica)."Estamos felices y contentos, la verdad es que nadie es profeta en su tierra y tocamos muy poco en Argentina; nada más lindo que estar con la gente y la cultura, mis padres son santafesinos (Reconquista-Avellaneda). Estamos haciendo este tour 'Me basta tu gracia' (2016) que está terminando, porque el año próximo vamos a sacar el tercer disco. No es solamente un show sino que los ya conocen 'cielo abierto' mantenemos ese formato de oración, donde la gente sea protagonista, cante y participe para encontrarse con Dios", expresó ayer al mediodía, durante la prueba de sonido, en una entrevista con este cronista de LA OPINION.Y agregó: "Desde 8 los años estudio comedia musical porque la formación es clave, hay que hacer lo mejor que uno tiene y estudié en varios lugares; mi formación más fuerte fue en la academia de Sebastián Mellino (uno de los coach de Operación Triunfo y ahora es productor de Disney), estoy haciendo el 4º año de Ciencias Sagradas. A los 10 años participé del programa 'Cantaniños' en Telefe. Jesús me fue marcando y poniendo en el corazón esas ganas de hacer este proyecto y hace 6 años que apareció Jonatan Narváez para trabajar full time".Su primer disco fue "Cristo Reina" (2014) y el tercero se llamará "Todo es tuyo" en 2018. Venica nació en Buenos Aires hace 25 años y desde pequeña tuvo una gran inclinación por la música y el arte. Desde 2012 trabaja en la realización de canciones y videos musicales con el citado Narváez.Es la cara visible de un equipo que se dedica a la nueva evangelización: "evangelizar a través de la música", destacó. Fue invitada a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Rio de Janeiro en 2013. Desde entonces ha cantado en más de 90 ciudades de 11 países de América, realizando conciertos y talleres para ministerios de música. Este año estuvieron en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos; el 21 de octubre se presentará en Guayaquil (Ecuador) y luego volverán a Estados Unidos, sumado al "cielo abierto" (son cinco noches de adoración que incluye un recital musical) en Tucumán y Misiones.También hubo una expo carisma donde cada movimiento laical representado en el DEPLAI (Departamento de Laicos) mostró la tarea evangelizadora que realiza en la diócesis de Rafaela, como así también se contó con el servicio de cantina. Previamente tocó un grupo soporte de la parroquia de Suardi.