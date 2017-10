Los viajantes celebran hoy su día

Muchas actividades laborales pueden realizarse casi en la más absoluta soledad, pero pocas tareas como la de los viajantes le suman algunos factores que la convierten en muy especial. El alejamiento constante de sus seres queridos, las costumbres casi nómades que están obligados a realizar y las grandes distancias a recorrer, hacen que lleven una vida “atípica” si se quiere.Si bien no son los únicos que deben alejarse de los suyos para poder trabajar -algo similar ocurre con choferes de micros de larga distancia, camioneros, pescadores y azafatas o pilotos-, las condiciones del ámbito en el que se desenvuelven los hace disfrutar o padecer la labor de manera alternativa.En muchos casos, los viajantes -y como le ocurre a la gran mayoría de la población- algunos no disfrutan de su trabajo, sino que lo hacen por necesidad.Fue sancionada en 1958 y el dato a destacar es que en la Cámara de Diputados un legislador por el Chaco, Don Victorino Gutiérrez, era Viajante de comercio de la firma “La Algodonera”. Destaco la participación de un trabajador en Cámara de Diputados por la importancia que tiene el estar representado en las Cámaras por trabajadores. Ya que únicamente un trabajador sabe interpretar las necesidades de otro trabajador.En la actualidad esta actividad se ve resentida por una desaceleración producida por medidas económicas estructurales que afecta directamente al bolsillo del trabajador viajante y su familia.Por eso, es propicia la ocasión para recordar que no solo el Día Panamericano del Viajante Vendedor debe ser abonado, sino todo los feriados nacionales decretados como tales por ley o Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.Son trabajadores, ciudadanos a los que nos afecta cualquier realidad que nos toque vivir, de ahí la importancia de una participación activa dentro de nuestras propias organizaciones asumiendo compromisos políticos – sindicales.El Centro de viajantes de nuestra ciudad está desde 1947, cumple hoy 70 años. El año pasado presentaron la obra que demandó dos años y medio, con una ampliación importante del salón (más del doble de lo que era) que alberga a 300 personas, nuevos sanitarios, un salón más pequeño para 50 personas y un nuevo departamento que puede servir para un futuro cuidador.Durante toda esta temporada las cosas comenzaron a funcionar muy bien. El salón se empezó a alquilar y tuvieron variados eventos que ayudaron a hacer crecer la institución. Actualmente cuenta con 120 socios y hasta noviembre será presidida por Marcos Salusso.Los festejos por los 70 años se llevarán a cabo el próximo 28 de octubre, con una cena show muy importante, que tendrá una tarjeta con un costo de $ 290. Además, el 1 de octubre, día del viajante, el sindicato local estará regalando en el Hospital Jaime Ferré, un ajuar para el primer bebé que nazca ese día.Para más información, llamar al 425044.