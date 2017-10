Quiere confirmar su recuperación

Luego de la victoria lograda ante ADIUR el fin de semana anterior como visitante, Ben Hur intentará ratificar su recuperación este domingo. A partir de las 18, recibirá a Tiro Federal de Rosario en uno de los encuentros correspondientes a la 12ª fecha de la Zona B Litoral Sur, con el arbitraje de Lucas Gómez (Totoras).

El elenco dirigido por Gustavo Barraza cortó en el sur provincial una serie adverso de tres encuentros donde había sumado solamente un punto. Hoy, el objetivo pasará por volver al triunfo luego de dos presentaciones en casa donde no pudo ganar, con el empate ante Unión Totoras y la derrota en el clásico con 9 de Julio. Además, un hipotético triunfo le otorgaría mayor importancia al éxito de visitante y lo pondría nuevamente a tiro de los puestos de clasificación, algo que parecía difícil hace un par de semanas.

Debido a las adversas condiciones climáticas no fue una semana cómoda para el Lobo en materia de entrenamientos, debiendo realizar uno de ellos nuevamente en superficie sintética. Recién el viernes el entrenador pudo realizar algunos movimientos táctico-futbolísticos, en el predio de la Escuela de la Plaza, para ratificar la idea que puso en práctica desde el partido pasado.

Por eso, ahora es tiempo de la línea de tres con Torres como líbero, Besaccia y Kummer como stoppers; cinco volantes con Pautasso siendo el más recuperador y dejando como mixtos a Montero y Peretti, con Mathier y Pavetti haciendo el ida y vuelta por las bandas. Esto le permite tener mayor libertad en los últimos metros de la cancha a Matías González, para tratar de quedar frente al arco o buscar al Tanque Rodriguez, que devolvió la titularidad en Rosario con un gol. No obstante, cabe acotar que el juvenil Valentín Peretti sufrió un golpe en la práctica de anteayer y sino puede recuperarse, Alejandro Carrizo será su reemplazante.

Enfrente, BH tendrá a un rival que viene complicado en materia de resultados, a tal punto que ahora se enfoca en mantener la categoría. Luego del último encuentro había presentado la renuncia su entrenador Fabio Pérez, pero finalmente fue ratificado en el cargo y hoy estará dirigiendo a Tiro Federal en nuestra ciudad.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Parque.

Arbitro: Lucas Gómez (Totoras).

Ben Hur: Emanuel Pagliero; Nicolás Besaccia, Marcos Torres y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Nicolás Pautasso, Julio Montero y Maximiliano Pavetti; Valentín Peretti; Matías González y Sergio Rodriguez. DT: Gustavo Barraza.

Tiro Federal: Gustavo Heit; Juan Benitez, Augusto Seimandi, Sebastián Parisi y Maximiliano Ghergo; Leguizamón, Leonardo Acosta, Gustavo Pupo y Marcos Cócere; Brian Aguirre y Edgardo Pereyra. DT: Fabio Pérez.