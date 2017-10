La pole 70 de Lewis Hamilton

Al tiempo que Lewis Hamilton y el equipo Mercedes celebraban la pole número 70 del británico en el Mundial de Fórmula 1, tras dominar la clasificación para el Gran Premio de Malasia, las caras eran preocupantes en el box de Ferrari.

Sebastian Vettel, quien había completado el 1-2 de Ferrrari con Kimi Räikkönen dominando los entrenamientos libres 3, debió terminar la tanda unos minutos antes por problemas en su motor.

La Scuderia decidió reemplazar la planta motriz (sin ningún otro elemento periférico que lo hubiera penalizado en la grilla) en dos horas, algo que normalmente se realiza en tres horas y media.

Pero al momento de salir a pista para disputar la clasificación, la SF70H no contaba con la suficiente potencia y Vettel no pudo registrar un tiempo relevante, por lo que quedó en la última posición.

En consecuencia, en la madrugada de este domingo -a las 04:00 de Argentina- partía desde el último lugar de la grilla.

"Noto como si no tuviera el turbo", dijo el alemán por radio mientras estaba en pista. "No entiendo del todo lo que ha pasado, he perdido potencia. No es la posición ideal, pero me centraré en la carrera", comentó luego en el box.

Ante esta situación, Hamilton está en una inmejorable oportunidad para seguir escapándose en el campeonato y empezar a definir las cosas a su favor. El británico completó su vuelta rápida en 1m30s076 para señalar la pole.

A su lado salía Kimi Räikkönen, quien se ubicó a solamente 45 milésimas, por lo que se espera lucha en la punta y quizás sea, el piloto finlandés, la carta de esperanza de Ferrari para hacerle frente al hombre de Mercedes.

Max Verstappen y Daniel Ricciardo, los hombres de Red Bull, largaban desde la segunda fila, mientras que Valtteri Bottas (Mercedes) y Esteban Ocon (Force India) lo hacían desde la tercera.

Clasificación: 1º Lewis Hamilton (Mercedes), en 1m30s076; 2º Kimi Räikkönen (Ferrari) a 45 milésimas; 3º Max Verstappen (Red Bull) a 465; 4º Daniel Ricciardo (Red Bull) a 519; 5º Valtteri Bottas (Mercedes) a 682; 6º Esteban Ocon (Force India) a 1s402; 7º Stoffel Vandoorne (McLaren) a 1s506; 8º Nico Hülkenberg (Renault) a 1s531; 9º Sergio Pérez (Force India) a 1s582 y 10º Fernando Alonso (McLaren) a 1s628.