Se cruzan con los de Sunchales

Al torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol le quedan cuatro capítulos y la definición promete ser apasionante. Este domingo se pondrá en marcha la décima fecha con la disputa del grueso de partidos, quedando dos para mañana.Los líderes, Peñarol y Ferrocarril del Estado, tendrán paradas complicadas ante los elencos de Sunchales. En Villa Rosas, los de la ‘V’ azulada estarán recibiendo a Unión, mientras que los de barrio Los Nogales irán al Plácido Tita ante el Deportivo Libertad.Por su parte, Argentino Quilmes, que tiene la cabeza puesta en escaparle al descenso y promoción, también se ilusiona con dar pelea hasta el final en la lucha por el título. El ‘Cervecero’, obligado a sumar puntos, se encuentra a dos de la cima y ya sueña con el campeonato. Hoy, estará visitando a Argentino de Humberto I, cotejo clave en la pelea de abajo.Hoy, Primera 15:30 hs, Reservas 14 hs: Sportivo Norte vs Florida de Clucellas (Roberto Franco), Peñarol vs Unión (Franco Ceballos), Dep. Ramona vs Brown (SV) (Rodrigo Pérez), Libertad vs Ferrocarril del Estado (Enrique Calderón), Arg. Humberto vs Arg. Quilmes (Ariel Gorlino). Mañana, Primera 21 hs, Reservas 19.30 hs: Ben Hur vs. Atlético de Rafaela (Víctor Colman), La Hidráulica vs. 9 de Julio (Gonzalo Hidalgo).En el segundo grupo liguista se pondrá en juego la séptima fecha de la tercera fase del torneo, desde las 15:30 hs en Primera División (14 hs Reserva).San Martín vs. Bochazo (Leandro Aragno), Zenón Pereyra vs. Talleres (MJ) (Gisela Trucco), Josefina vs. Santa Clara (José Rodríguez), Atlético (MJ) vs. Vila (Guillermo Vacarone).Santa Clara 13, puntos; Talleres (MJ) 9; Josefina 8; Atlético (MJ) 8; Zenón Pereyra 8; Vila 7; Bochazo 6; San Martín 3.Ataliva vs. Tacural (Silvio Ruiz), Aldao vs. U. Sancristobalense (Sergio Rusch), Roca vs. Tiro Federal (Mauro Cardozo), Ind. San Cristóbal vs. Moreno (Darío Suárez).Ataliva 15, puntos; Aldao 13; Tacural 13; U. Sancristobalense 11; Tiro Federal 5; Ind. San Cristóbal 4; Roca 4; Moreno 2.En la Primera C se pondrá en disputa la quinta fecha del torneo Definición, en donde se desarrollarán los siguientes juegos (Primera 16 hs):Atl. Esmeralda vs. Juv. Unida (Claudio González), Dep. Bella Italia vs. San Isidro (Sebastián Garetto), Libertad E.C vs Belgrano (Javier Simoncini), Dep. Susana vs. Aureliense (Raúl Rodríguez).Juv. Unida 10, puntos; Bella Italia 9; Belgrano 8; Susana 4; Esmeralda 7; San Isidro 3; Libertad EC. 3; Aureliense 1.