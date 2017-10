Juan Tschieder

-La situación social y económica no escapa a lo que en general ocurre en el país, dado que las políticas que está aplicando el Gobierno Nacional, no ayudan al desarrollo comercial e industrial de la región. Desde el punto de vista económico, no se incentiva la inversión en la industria y comercio, pero si se facilita la inversión en los mercados bursátiles, vale decir, se apuesta a la especulación financiera. El consumo interno se redujo a instancia de la inflación y del ajuste, lo que deterioró el poder de consumo de los rafaelinos. Con idéntico criterio, el gobierno nacional, abrió las importaciones en desmedro de la industria nacional y local, como por ejemplo, los frigoríficos de la ciudad se verán afectados por la importación de carne vacuna, más específicamente los cortes sin hueso desde Brasil y carne porcina de EEUU; lo que lleva además un importante riesgo sanitario para la población. Desde lo social, estamos en desacuerdo con hacer frente al déficit fiscal reduciendo gastos con la quita de beneficios sociales de los más vulnerables, vale decir, jubilaciones, Pensiones no contributivas, medicamentos. A mayor abundamiento, consideramos que estamos frente “cambios” que conculcan derechos de los trabajadores, de frente a la próxima Reforma Laboral que intentan imponer desde el gobierno nacional.-En lo relativo a la Inseguridad, nuestro espacio está a la vanguardia en cuanto al conocimiento y puesta en acción de programas destinados a éste, que es sin dudas, uno de los mayores flagelos que afecta a nuestra ciudad. Claramente, necesitamos mayor inversión en el presupuesto destinado a la seguridad, para la adquisición de Cámaras de Seguridad de alta definición, ampliar con tecnología actualizada el Centro de Monitoreo, capacitar a la GUR y solicitarle al gobierno Provincial mejor equipamiento para las seccionales, incrementar el capital humano de la policía Comunitaria. Aunque se trata de un viejo postulado, consideramos que es imperiosa la reforma de la Constitución Provincial para que las fuerzas de seguridad pertenezcan a los municipios. En cuanto a la prevención, es menester fortalecer las instituciones educativas, deportivas y sociales, que sirven como herramienta de contención. De igual modo, apoyar a las vecinales y clubes.-Somos una sociedad pujante, la tercera ciudad del país que tiene mayor recaudación impositiva. En lo concerniente a lo comunitario, los rafaelinos somos solidarios y deseamos fervientemente que nuestra Rafaela se fortalezca y logre alcanzar la excelencia en todos los aspectos.