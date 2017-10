Nicolas Ferreyra

-La situación económica actual es preocupante. La inflación que no cesa, la reciente devaluación y los tarifazos pulverizan los bajos salarios de los trabajadores. La crisis se refleja principalmente en la falta de trabajo -y la precarización de los mismos- y en el grave déficit habitacional, una necesidad de primera categoría para el conjunto de la población. Es imperiosa la lucha contra el trabajo precario y por un salario equivalente a la canasta familiar.-Las redes de trata, el narcotráfico y el delito organizado solo pueden prosperar bajo el amparo del poder estatal. Es decir, estas problemáticas de inseguridad se profundizan cada día más porque la policía, el poder judicial y el poder político son parte del problema. Existe una estrecha connivencia entre todos estos actores donde emerge la corrupción y negociados de toda índole. Los recientes casos de policías detenidos, imputados e investigados por causas de tortura y desaparición de personas, por ser garantes y partícipes del delito organizado, por evadir impuestos y más, es el reflejo de una institución totalmente corrompida. No podemos plantear otra solución que no sea ir a la raíz del problema. El Partido Obrero reclama la apertura de los libros de actas de las comisarías, la elección popular de jueces, fiscales y comisarios y que la mesa de seguridad sesione junto a los vecinos en los barrios.-Rafaela es una ciudad con una clase trabajadora enorme, en servicios, la industria y el comercio. La oferta de estudio hace que muchos jóvenes de los alrededores se instalen en la ciudad. A contraparte de todo esto, la riqueza generada está lejos de ser utilizada para mejorar la vida de los ciudadanos, los salarios bajos, la gran tasa de desocupación frente a los altos costos de vida, tanto en servicios como en alquileres conllevan a que llegar a fin de mes resulte una odisea para los trabajadores.