Milagro Sala rechazó resolución judicial

BUENOS AIRES, 1 (NA).- La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, reiteró ayer su rechazo a la decisión judicial de revocarle el beneficio de cumplir en su domicilio la prisión preventiva y consideró que se trata de "una burla" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había resuelto ese cambio en la condición de detención."No correspondería que me trasladen. La Justicia de Jujuy es una fantochada lo que está haciendo. No han respetado y han violado todos mis derechos desde el momento en el que me han detenido", sostuvo la dirigente kirchnerista.Al referirse a la decisión tomada por la Cámara de Apelaciones de Jujuy, Sala subrayó en diálogo con Radio 10 que "es vergonzante que no respeten la resolución de la CIDH, que (el presidente Mauricio) Macri no la haya respetado".También la CIDH se pronunció al respecto este sábado y señaló que "la decisión de la Justicia de Jujuy en Argentina de revocar arresto domiciliario de Milagro Sala incumple medida cautelar vigente".