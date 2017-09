Presidente comunal y su hijo arrestados en allanamiento

La fiscal santafesina María Laura Martí encabeza una investigación por el delito de “administración fraudulenta” en la comuna de Los Cardos (departamento San Martín), a pocos kilómetros de las ciudades de Las Rosas y El Trébol.La investigación se inició a partir de otra causa en la cual el presidente de la comuna, Carlos Alberto Coppari (57), había denunciado a una empleada como autora de un ilícito penal.En el marco de la investigación por administración fraudulenta, la funcionaria del MPA viene realizando diversas diligencias. En tal sentido, el martes de esta semana tomó testimonios a distintas personas, entrevistas que no se realizaron en Los Cardos, sino en otras localidades del departamento San Martín.En el transcurso de la jornada de ayer, la Fiscal ordenó un allanamiento –el cual fue realizado con la debida autorización judicial– en la vivienda del presidente comunal de Los Cardos, con 22 años en el cargo.Martí también ordenó el secuestro de documental de las oficinas de la sede comunal de Los Cardos, la que también se concretó en la jornada de ayer.Las diligencias fueron realizadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento San Martín y de la ciudad de Santa Fe, con la presencia de testigos y se hicieron las debidas filmaciones de las actuaciones.Según precisó la fiscal Martí, se secuestró documental relevante para la investigación; un arma de fuego sin la debida autorización; elementos de electrónica; y un automóvil.En el marco de las diligencias ordenadas por Martí, fueron aprehendidos en flagrancia el presidente comunal de Los Cardos, y su hijo mayor de edad, Federico Coppari, de 31 años.La aprehensión fue a raíz de que ambos hombres se resistieron a que el personal de la PDI ingrese a una habitación de su casa.En tal sentido, y a raíz de estos incidentes, el fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, inició una investigación a los dos hombres por los delitos de “tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización”; “resistencia a la autoridad” en concurso ideal con “lesiones leves dolosas”; los tres delitos en concurso real.Según lo publicado por el portal del departamento San Martín, El Trébol Digital, se dispuso un fuerte dispositivo policial con varios móviles.La PDI allanó primero la Comuna de Los Cardos y seguidamente la casa del presidente comunal Carlos Alberto Coppari, situada a pocos metros de la primera, quedando detenidos tras el operativo, el propio presidente comunal y su hijo.“Entraron patoteando”, dijo Carlos Coppari tras los allanamientos en diálogo con El Trébol Digital. “Entraron de sorpresa. No nos dejaron hablar, casi tumban la puerta de mi casa y me recagaron a palos (sic) a mí, a mi hija y a mi mujer si no le quebraron el dedo de la mano se lo astillaron. Eran los policías del fiscal Zoppegni”, narró el funcionario público.El Presidente Comunal de Los Cardos resaltó: “Me dolió el atropello. Le tengo que decir al ministro Pullaro que tome cartas en este tema, al igual que al Gobernador y al Frente Progresista Cívico y Social. Es una causa inventada. Parecían milicos por la cagada a palos (sic) que me pegaron”, declaró Coppari a El Trébol Digital.Desde el Gobierno de la provincia de Santa Fe, resaltaron que el resultado de la investigación fue positivo y que el procedimiento fue entorpecido por el Presidente Comunal y su hijo Federico, por lo que fueron demorados y se les inició causa por resistencia a la autoridad, ordenada por el Dr. Carlos Zoppegni.Finalmente Coppari recuperó la libertad junto su hijo dos horas y media después del operativo, y pidió la intervención de la Fiscalía de San Jorge.