Preso quien golpeó a su mujer salvajemente

A partir de las 8 de la mañana de ayer, en la sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Rafaela, tuvo lugar la audiencia de medidas cautelares a José Luis C., de 48 años, donde le fue dictada la prisión preventiva sin plazo, por los delitos que tomaron estado público en los últimos días relacionados a violencia de género, donde tenía sometida a un régimen inhumano de golpes y debilitamiento a su pareja, conociéndose después que además abusaba de su hija de 13 años durante la convivencia con estas en una casilla precaria del asentamiento “Papa Francisco”, ubicado al suroeste de la ciudad, atrás del Cementerio Municipal.En otras palabras, José Luis C., quedó en prisión preventiva por el grave sometimiento físico y psicológico que sufrió su mujer conviviente en Rafaela.En la audiencia participaron además de la fiscal Angela Capitanio, de la sección GEFAS -género, familiar y sexual- de la Fiscalía Regional de Rafaela, el imputado, su defensora pública oficial Dra. Amalia Cassina, y el juez de la investigación penal preparatoria Dr. Alejandro Mognaschi.Las calificaciones legales por los hechos imputados y presuntamente protagonizados por José Luis C. son: reducción a la servidumbre, lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, abuso sexual agravado por acceso carnal, todo en concurso real. Además, se le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años, en perjuicio de la hija de su pareja.Según pudo recabar LA OPINION de fuentes reservadas, la causa marcha rápidamente hacia una definición por procedimiento abreviado o juicio oral, ya que a pesar de faltar tomar algunas entrevistas por parte de los investigadores y alguna sesión en Cámara Gesell, se recolectó casi toda la evidencia en este caso.Para alcanzar este objetivo se destacó especialmente el arduo trabajo llevado adelante por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de Rafaela, con la colaboración del Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual (ex Comisaría de la Mujer).Los delitos que investiga la fiscal Capitanio fueron cometidos por el imputado desde fines de mayo de este año –fecha en la que comenzó a vivir con la víctima y con la hija de la mujer– hasta el martes 26 de septiembre.“Todo lo vivido por la mujer fue el resultado de un sometimiento constante y un permanente menoscabo a su dignidad”, señaló Capitanio.“En un primer momento vivieron en un campo situado en la localidad de Sarmiento en el departamento Las Colonias, y luego se trasladaron a una vivienda ubicada en el asentamiento Villa Sur en la ciudad de Rafaela”, precisó la Fiscal. “Desde que comenzó la convivencia, el hombre redujo a servidumbre a la mujer y la sometió psicológica y físicamente: decidía las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ella transcurría su vida”, agregó.La fiscal Capitanio manifestó que el imputado “decidía cómo y cuándo debían tener relaciones sexuales –incluso contra la voluntad de la víctima–; resolvía cuándo la mujer podía salir o quedarse en la vivienda y con quién se podía relacionar. Además, se apoderó de su documento y de su tarjeta de débito de cobro de asignaciones familiares, por lo que disponía de sus ingresos económicos. Como si fuera poco, también la privó de comunicarse libremente con su entorno familiar, laboral y social; y la obligó a realizar trabajos domésticos cuando su estado de salud no se lo permitía a raíz de los golpes que él mismo le había propinado”.La funcionaria del MPA agregó que “las agresiones fueron de tal gravedad que, de acuerdo a lo constatado el martes de esta semana, la mujer tenía hematomas, golpes, escoriaciones y contusiones en el rostro y en distintas partes del cuerpo; lesiones internas; múltiples fracturas costales bilaterales, algunas de ellas con desplazamiento; fractura del pómulo y de la zona pélvica”.Por último, Capitanio informó que “en este contexto, el imputado también cometió delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la hija de su pareja, una adolescente menor de edad”.