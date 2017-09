El gobernador Miguel Lifschitz participó ayer viernes, en la ciudad de Santa Fe, de la apertura del II Congreso Sindical Internacional de ambientes de Trabajo libres de violencia.Lifschitz rescató “la unidad de las organizaciones gremiales, aún con sus matices y, en ocasiones, sus diferencias que han sabido ponerse de acuerdo cada vez que ha sido necesario para defender en la provincia los intereses de los trabajadores y también los derechos sociales".“Vivimos un momento de grandes cambios en el mundo: económicos y políticos, y hoy quizás por primera vez hay un Estado administrado por un gobierno que representa de manera directa a los grupos concentrados de la economía, a los grupos más poderosos del capitalismo global con presencia en la Argentina”."Necesitamos defender la legislación que protege los derechos laborales, porque las pretendidas reformas previsionales y laborales que se plantean, con la excusa de bajar costos, de mejorar la competitividad de las empresas y de lograr mayor eficiencia, en realidad lo que buscan es reducir derechos y, por lo tanto, debe haber en esto una acción coordinada y efectiva de las organizaciones de los trabajadores, y también con una expresión política que permita llevar a la discusión y a la agenda política estas demandas y reivindicaciones".Lifschitz abogó por "defender el mecanismo de las convenciones colectivas, un logro de los trabajadores y de la democracia argentina" y expresó que "impulsar el trabajo decente debe ser una política de Estado, porque si el Estado no está para defender los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, ¿para qué está? Por eso creo que es muy importante el trabajo que venimos desarrollando".El encuentro se realizó en ATE Casa España, con la organización de la Red Sindical Ambientes de Trabajo Libres de Violencia de Santa Fe, pertenecientes a distintas centrales obreras, entre ellas la CGT, la CTA y el Movimiento Sindical de Rosario, y la adhesión de la Defensoría del Pueblo, el gobierno de Santa Fe y la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).ORADORESEn el estrado de la apertura acompañaron a Lifschitz el secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Jorge Hoffmann; el secretario general de la Asociación Bancaria de la Argentina, Sergio Palazzo; el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto; el titular del Movimiento Sindical Rosarino, Alberto Botto; el secretario general de la CTA de los Trabajadores Seccional Santa Fe, José Testoni; el director de la oficia en Argentina para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pedro Furtado de Oliveira; y el secretario general de la CGT Regional Santa Fe, Claudio Girardi.CAJA DE JUBILACIONES PROVINCIALBotto aludió al “difícil el momento que se está atravesando en los ambientes de trabajo en el país, porque hay un modelo que está generando violencia, que es el modelo que excluye, que quita trabajo, que intenta avasallar los derechos de los trabajadores", y agregó que "en este contexto es necesario hacer un reconocimiento fundamental a la posición pública que tomó la provincia de Santa Fe de no ceder a las presiones del gobierno nacional por las jubilaciones y cuidar a nuestros jubilados".Testoni señaló que “la violencia se instala cuando no hay capacidad para alojar lo diverso, cuando somos incapaces de alojar al otro en”, por eso “es importante hablar del concepto de hospitalidad, que debe primar en nuestras organizaciones e instituciones”. En este sentido, resaltó la figura del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo de la provincia de Santa Fe como “camino” para lograr la inclusión y la eliminación de la violencia laboral.Furtado de Oliveira calificó al congreso como “un ejemplo para muchos países” y admitió que “aún hace falta generar una normativa internacional que pueda establecer qué es violencia y qué es acoso laboral” y ejemplificó “los bajos salarios de las mujeres así como el trabajo intermitente son formas de violencia”.