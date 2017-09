CRAR, por el ascenso

La definición de esos dos lugares para jugar el próximo año en el primer nivel del Torneo Regional del Litoral no dio respiro. Tres equipos llegan a este último capítulo de la Reclasificación con posibilidades matemáticas de quedarse con dichos boletos.Provincial (URR) y CRAR (USR), primero y segundo, dependen de sí mismos. Ganando se aseguran jugar en Primera en 2018. Pero ambos saben que no se pueden relajar porque más allá de los compromisos que tendrán por delante, ante Pampas y Caranchos, llega Rowing (UER) con posibilidades.Para este último compromiso del año en el TRL, la formación titular que presentará CRAR tendrá a: Nicolás Gutiérrez, Guillermo Zbrun y Daniel Espíndola; Franco Davicino y Juan Pablo Imvinkelried; Ignacio Minetti, Juan Manuel Imvinkelried y Mariano Ferrero (cap.); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Pedro Eguiazu; Ignacio Pfaffen, José María Williner, Esteban Rebaudengo y Juan Nicolás Imvinkelried.CRAR vs. Los Caranchos (Emilio Traverso), Cha Roga vs. La Salle (Jorge González), Provincial vs. Los Pampas (Juan Orell), Rowing vs. Logaritmo (Víctor Rabufetti).LasProvincial 53, puntos; CRAR 51; Rowing 50; Los Caranchos 43; Logaritmo 34; La Salle 17; Los Pampas 13; Cha Roga 7.La Selección argentina de rugby, Los Pumas, buscará hoy el milagro que representaría vencer a Nueva Zelanda, el mejor conjunto del deporte y que intentará sumar un nuevo título en el Rugby Championship en el estadio Vélez Sarsfield. Por la quinta fecha del certamen que reúne a las mejores selecciones del Hemisferio Sur, el encuentro se disputará a partir de las 19:40 en el estadio "José Amalfitani", con televisación de ESPN.Argentina irá con: Noguera, Creevy (capitán) y Tetaz; Petti y Lavanini; Matera, Lezana y Leguizamón; Cubelli y Sánchez; Boffelli, de la Fuente, Orlando y Moroni; Tuculet.