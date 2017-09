Liga: Todo reprogramado

Las condiciones climáticas de las últimas horas obligaron a cambiar la programación del fútbol doméstico. En primer término, los encuentros de la décima fecha del Clausura de la Primera A que se iban a jugar anoche, Ben Hur vs Atlético y La Hidráulica vs 9 de Julio, fueron postergados para el próximo lunes. Así, el principal certamen liguista comenzará mañana.Los juegos de Inferiores e Infantiles de Primera A y B programados para hoy también ya fueron reprogramados. Los de la Primera B para el próximo fin de semana, mientras que en la A, y atendiendo que no se puede jugar el sábado 7 de octubre por pedido de la Policía, deberán jugar en el transcurso de la semana y la otra, antes del miércoles 11. El próximo lunes se reunirá el Consejo Asesor del Fútbol de Divisiones Inferiores, desde las 20:30, en la Liga.El partido de la Selección Sub-15 de Rafaela ante sus pares de liga Federaense de Fútbol, que se iba a jugar hoy en cancha de Ferrocarril del Estado, también fue reprogramado y pasado para el próximo sábado 7 de octubre, en el mismo escenario y a la misma hora. Vale recordar que en el cotejo de ida el representativo de LRF se impuso por 2 a 1.Los encuentros correspondientes al torneo de Juveniles A de Inferiores de AFA que debían jugar Atlético de Rafaela y Unión de Santa Fe este sábado fueron suspendidos debido a la lluvia.