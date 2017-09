A pensar en Central

El plantel de Atlético retornó a Rafaela ni bien finalizó el encuentro de ayer por la tarde en Caseros y hoy, 9.30 hs., comenzará a trabajar ya con la cabeza puesta en el juego de ida ante Rosario Central, por la final de la Copa Santa Fe.

La ‘Crema’, que no tendrá descanso, recibirá al ‘Canalla’ el próximo miércoles, 21 hs., en el Monumental (con público visitante) y seguramente el DT le dará minutos a varios de los futbolistas que hasta aquí no han jugado. Ayer repitió por tercera vez el mismo once.

Es prácticamente un hecho que Oscar Carniello aparecerá en la formación inicial. El defensor que no pudo estar para la primera fecha de la B Nacional ya estuvo en los dos juegos siguientes en el banco, a disposición de Bovaglio, y será uno de los titulares.



Enzo Copetti. El delantero tuvo que dejar el campo de juego cuando se jugaban 19 minutos del PT con una fuerte contractura en el isquiotibial izquierdo, lesión que también sufrió hace unos días atrás.



Emiliano Romero. El uruguayo salió con un fuerte traumatismo pero no tendría inconvenientes para estar a disposición del DT el próximo miércoles.



Por la B, el 9. El próximo cotejo por el torneo de la B Nacional será ante Estudiantes de San Luis, cotejo correspondiente a la cuarta fecha que se disputará en el Monumental de barrio Alberdi el lunes 9 de octubre.