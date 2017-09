A Atlético le costó, pero sumó

(Especial para LA OPINIÓN). - Atlético de Rafaela sabrá si de Caseros se fue con el vaso medio lleno o medio vacío con el empate 2-2 ante el Deportivo Riestra después de que transiten algunas fechas más de este torneo de la B Nacional. ¿Por qué? Porque si bien la ‘Crema’ fue con la expectativa de volverse con los tres puntos, no tuvo su mejor presentación y hasta lo pudo haber perdido, tranquilamente.

Teniendo en cuenta cómo se dio el partido, que arrancó con un 0-2 para los del Bajo Flores, termina siendo mejor un empate que una derrota.

Atlético empezó un poco mejor, pero Riestra, con salidas rápidas, con poco traslado del balón y mucha velocidad en las contras lo puso contra las cuerdas. Y unas cuantas distracciones y errores del fondo celeste le facilitaron las cosas.

Jonathan Herrera anotó los dos goles para el conjunto dirigido por Jorge Benítez, en ambas ocasiones tras distracciones del fondo albiceleste. Mientras que Maximiliano Casa y Gonzalo Klusener, de penal, anotaron para los rafaelinos.

El primer tiempo fue una continuidad de lo realizado por Atlético en el complemento del partido ante Los Andes, de la semana pasada en Alberdi. Ofensivamente no tuvo asociaciones, Lucas Pittinari y Jorge Velázquez no entraron prácticamente en juego y tuvo muy pocas oportunidades de gol. Sumado que a los 19 minutos tuvo que salir lesionado Enzo Copatti, con un Casa que ingresó frío y le llevó un tiempo meterse en partido. Un tiro libre de Nicolás Dematei que dio en el palo y un cabezazo bombeado de Mauro Albertengo. Nada más. Muy pobre.



En el complemento, lo mejor



Si bien Atlético salió con otras ganas a jugar el segundo tiempo, Riestra fue el que pegó primero. Casi sin darle respiro, a los 3 minutos, un nuevo error, garrafal, del fondo le permitió a Herrera estirar la diferencia en el marcador y poner el 2-0 para el local.

La ‘Crema’, sin entrar en la desesperación pero sabiendo sus necesidades para tratar de meterse en partido, empezó a hacer lo que mejor sabe. Tocar, presionar, aplicar ese estilo que le puso el ‘Moncho’ Lucas Bovaglio. Y de a poco, ya con el ingreso de Nico Castro en el mediocampo, se fue adelantando, el arco de Morel ya no le quedaba tan lejos, comenzó a tener mayor presencia en campo rival y llegó el descuento (de Maxi Casa), con un buen remate ingresando desde el sector derecho y más tarde la igualdad (penal al ‘Flaco’ Castro y conversión de Klusener).

Con el 2-2 el partido se hizo de ida y vuelta. Aparecieron los espacios, por todos lados, y Jorge Carranza, sobre los 44 minutos, tuvo una gran atajada para evitar lo que hubiese sido el 3-2 final.

Atlético no perdió y sumó ante un Riestra que se mostró bien trabajado y ordenado. Lo realizado en el PT, los goles que recibió, el poco desnivel ofensivo e incluso el final que tuvo el encuentro (terminó con diez por la expulsión de Nicolás Dematei tras una tremenda patada a un rival) indican que el punto le cae bien. Claro está, que para ser el equipo protagonista que todos desean ver, aún le falta mucho.



Las formaciones de los equipos:



Deportivo Riestra: Carlos Morel; Yeison Murillo, Daniel Silvani, Sebastián Lamacchia y Roberto Bochi; Nicolás Varela, Sebastián López, Mauricio Soto y Sebastián Soto (64m Nahuel Benítez); Braian Sánchez (83m Fernando Joao) y Jonathan Herrera (75m Mauricio Fernández). Suplentes: Sebastián Hernández, Santiago López, Leandro Collevini, Luis Quiroga y Nahuel Benítez. DT: Jorge Benítez.



Atlético de Rafaela: Jorge Carranza; Lucas Blondel, Stefano Brundo, Wilfredo Olivera y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero (54m Alexis Nicolás Castro) y Jorge Velázquez; Enzo Copetti (19m Maximiliano Casa), Gonzalo Klusener y Mauro Albertengo. Suplentes: Ramiro Macagno, Oscar Carniello, Gianfranco Ferrero, Facundo Soloa y Manuel Bustos. DT: Lucas Bovaglio.



Gol en el primer tiempo: 20m Jonathan Herrera (DR).

Goles en el segundo tiempo: 3m Jonathan Herrera (DR), 11m Maximiliano Casa (AR) y 16m de penal Gonzalo Klusener (AR).

Incidencia: Expulsado 47m ST Nicolás Dematei (AR).

Amarillas: Sebastián López, Yeison Murillo (DR); Emiliano Romero, Jorge Velázquez, Mauro Albertengo (AR).



Estadio: Estudiantes de Caseros (local Riestra).

Árbitro: Bruno Bocca.

Asistentes: Pablo González y Mauro Ramos.