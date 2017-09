Concierto de Lorena Eckell

En la décimo octava temporada del Ciclo Música de Cámara el Centro Ciudad de Rafaela presentará mañana a partir de las 19:30 en su sala B Juan Lasserre, a Lorena Eckell que ofrecerá un concierto de piano, actividad que se lleva a cabo contando con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.La artista ostenta el orgullo de haber sido premiada por el Diario Clarín como Mujer Destacada 2015.Firmemente establecida como una de las pianistas latinoamericanas más renombradas, Lorena Eckell ha actuado en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.Nacida en Bs. Aires, es egresada del Conservatorio J. J. Castro de Bs. Aires con las más altas calificaciones en su instrumento. Estudió con los maestros Inés Gómez Carrillo, Aldo Antognazzi e Iván Citera en Madrid. Pía Sebastiani ha dicho sobre ella “Lorena es una artista de excelente técnica, muy personal e imaginativa”.Ha actuado junta a la Houston Latin American Philharmonic, Czestochowa Philharmonic Orchestra de Polonia, The Premier Music College of Prague, la Ploiesti Philharmonic Orchestra & Bacau Philharmonic Orchestra de Rumania, Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador, Orquest Sinfónica de Guanajuato (México), Orquesta Sinfónica Nacional de Perú & Orquesta Sinfónica de Trujillo (Perú), Orquesta Clásica de Maure (Chile), Orquesta Sinfónica de Antofagasta, y en Argentina con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Bs. Aires y Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, entre otras. Ha ofrecido además recitales en los Estados Unidos, España, Francia, Polonia, Emiratos Arabes, México (en su famoso Palacio de Bellas Artes), Perú, y en las ciudades más importantes de Argentina como Bs. Aires, La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario.Frecuentemente invitada a actuar en México en los festivales América Latina, el “Festival Internacional de Piano Casa Beethoven” celebrados estos en las ciudades de Monterrey y Torreón, donde obtuvo grandes críticas en ambos recitales. En este país además ejecutó el Concierto de Ravel en Sol con la dirección del reconocido director Enrique Batiz. En este país ha ofrecido además “Master Class” en el Conservatorio Nacional de Música y en la “Escuela Superior de Música” de la Ciudad de México.Dentro de las actividades más destacadas se encuentra su viaje a los Emiratos Arabes con una gira junto a la Premier Music College of Praga, en la cual ofreció tanto recitales como conciertos con orquesta en Dubai y Abu Dhabi, entre otros emiratos.