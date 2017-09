Carta de lectores

Sr. Director:Días pasados leyendo la crónica escrita por Teresita Tosco en LA OPINION sobre Camilo, el perro que pedía ayuda, no pude menos que emocionarme y dejar caer algunas lágrimas. Por eso se me ocurrió contarles lo que me pasó a mí con Bobi, un perro siberiano.Soy un jubilado de 79 años que vive en el barrio Villa Rosas. Mi vida siempre estuvo conectada a los perros, por lo general de la calle. Hoy tengo a Bobi, un animal tan cariñoso como todos los animales levantados en la calle.Apareció un día de lluvia en el umbral de la puerta de mi casa todo mojado y con hambre. Como tengo un pequeño porche, se acurrucó debajo. Le di comida, le hice unos mimos y paró la lluvia, se fue.Al día siguiente, cuando salí a la vereda lo encontré paradito en mi puerta esperando la comida. Así pasaron varios días en los que venía todas las mañanas a buscar su porción de comida y su cuota de mimos. Un día amaneció lloviendo y como no le gusta el agua, cuando abrí la puerta... entró. Quise detenerlo pero se acostó en el piso en señal de no querer irse, entonces lo llevé adentro y lo sequé.Desde ese día lo tengo conmigo, es el perro más cariñoso que pueda existir. Hace ya dos años que estamos juntos, se lleva bien con mis gatos, que por otra parte son tres que levanté de la calle, abandonados también.Bobi me acompaña siempre a todas partes, cuando voy a comprar a algún negocio le digo que me espere en la puerta y aunque yo me pueda demorar dos horas, él se queda allí esperándome. Cuando salgo a caminar, me acompaña pegadito a mí todo el trayecto. Hay momentos en que no puedo llevarlo y como toda la gente del barrio nos conoce me preguntan: ¿y el Bobi? Es tan hermoso que los chicos en varias oportunidades se sacan fotos con él cuando camino por la plaza del barrio.Yo le hablo y él me entiende todo, sabe cuándo puede venir conmigo y cuándo no puedo llevarlo, sabe si estoy contento o si estoy enojado, sabe cuando no me siento bien y me acompaña y me mima.Bobi es el perro que eligió a su dueño y hoy yo no podría vivir sin él. Es el amigo más fiel que tengo.DNI 6.228.734