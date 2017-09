Cancún: All inclusive vs hospedaje económico

La ciudad de Cancún se encuentra en el estado de Quintana Roo, en donde los grandes protagonistas son las claras aguas del Caribe que la rodean y las extensas playas de arena blanca. Su mar de aguas transparentes posee una impresionante paleta de colores azules que va desde el esmeralda hasta el turquesa y que hacen repensar lo que significa la claridad.

En sus tierras crecieron imponentes ruinas donde sorprende la cultura maya, como la zona arqueológica El Rey o el Templo del Alacrán o disfrutar del espectáculo natural del agua en Xel-Ha, considerado un acuario natural.

Cancún se caracteriza también por tener una vida nocturna muy agitada, una de las más candentes del país. Algo interesante en la noche de la ciudad playa es la variedad de opciones para divertirse con amigos y la variedad de tragos característicos de la zona para degustar.

¿Qué hoteles elijo en Cancún?

El estado de Quintana Roo tiene innumerable oferta de playas para que los turistas disfruten del sol; pero existen 3 destinos que son obligados de conocer. Playa del Carmen, Tulum y Playa Paraíso son tres puntos del Mar Caribe verdaderamente imperdibles por su belleza natural e historia que provocará en los afortunados visitantes, las ganas de quedarse a vivir ahí y nunca abandonar las blancas arenas y celestes aguas. Un recorrido por las tres costas que son reconocidas mundialmente por sus paisajes.

Además del atractivo natural, si hay algo que diferencia al Estado con respecto a todas las playas del mundo es la historia de sus antepasados y los monumentos que aún siguen en pie mostrándole a todo el planeta majestuosidad y vigencia. Los templos que cerca de Cancún que el turista puede visitar a pocas horas en auto son: Chichen Itzá, un viaje al pasado Maya, La misteriosa Cobá, la histórica ciudad de Tulum, entre otras atracciones.

¿Qué hospedaje debo elegir en Cancún?

Durante la planificación del viaje, la mayoría de los turistas se preguntan qué hospedaje elegir. A la hora de visitar la Ciudad de Cancún, es necesario saber qué tipo de viaje desea cada grupo. La ciudad está repleta de opciones all inclusive de calidad para asegurar días de relax y pleno sol. Pero también existen plazas hoteleras más discretas con desayuno o simplemente tipo pensión.

Más allá del presupuesto que cada grupo disponga para visitar estas playas de México, el itinerario es clave para elegir el hospedaje. Si los turistas desean pasar sus días tomando sol, sin preocupaciones de hora, manejo, comida, qué tomar, seguramente la opción más atractiva será el all inclusive. Aquí todo está al alcance de la mano mientras se contempla el mar desde una reposera para evitar los rayos del sol.

Los hoteles all inclusive suelen ofrecer diferentes actividades deportivas, nocturnas, gastronómicas, para que el turista si lo desea, no tenga que salir de las instalaciones del complejo. Pero este tipo de viajes le permite al turista ver parcialmente los atractivos de la zona, ya que dejarían de lado las antiguas edificaciones y templos mayas, los bellos y naturales cenotes, y visitar ciudades antiguas como Valladolid.

Otra de las desventajas de elegir una opción all inclusive es la gastronomía. Si bien al visitante no le faltará nada durante su estadía, este no podrá disfrutar de probar algunas opciones típicas de México que son vendidas en la zona céntrica de Cancún y que son características tanto por su presentación como por el sabor.

Y por último, cerca de Cancún hay, además de las atracciones ya nombradas, otras como parques acuáticos, viajes a islas, cruceros, o la posibilidad de convivir un día con integrantes de una aldea maya. Por lo que elegir un hotel all inclusive y destinar la mayor cantidad de días a visitar atracciones, no es la opción aconsejable.

En cambio, si la idea es visitar las atracciones de la zona y disfrutar todos los días de la gastronomía de México por donde se esté de visita, existen hoteles más económicos y hasta hospedajes. Estos te permiten mayor libertad y no existen horarios.

Pero existe otra forma de conocer este destino, muchos turistas designan los primeros 5 días para visitar las diferentes atracciones históricas y naturales y se hospedan en un hotel más económico y luego de recorrer, los días restantes del viaje se dedican a disfrutar del sol y las comodidades de un all inclusive. Esta combinación es muy elegida por parejas y grupos de amigos, ya que estos no tienen problema de estar en dos hoteles durante la estadía, forma de viajar que si puede ser menos elegidas por familias ya que trasladarse con menores de un hotel a otro, se debe disponer de otros tiempos.