Reclamaron por la situación de la Policía comunitaria

En la sesión ordinaria del día de ayer, se aprobó por unanimidad en el Concejo Municipal un pedido del bloque de concejales del PJ a partir del cual le piden al Ministerio de Seguridad de la Provincia (tanto al Ministro Pullaro como al Director de la Policía de Proximidad, Daniel Medus) que informe "la cantidad de efectivos designados a la Casa de la Policía Comunitaria, en el barrio Fátima de la ciudad de Rafaela, la cantidad de efectivos designados a cada barrio del área de cobertura, la modalidad de trabajo y patrullaje de los mismos y, si esto no coincide con lo anunciado, que se expliquen las razones de los cambios".

Jorge Muriel recordó "el pomposo acto a partir del cual la policía comunitaria llegaba al sur de la ciudad con 24 agentes". Si bien reconoció que en un principio lo hicieron "cumpliendo su rol, charlando con la gente", actualmente, "la situación es totalmente distinta: los vecinos nos dicen que solo quedan 10 efectivos, divididos en dos barrios y en dos turnos, más dos que se quedan en la base. No hay matemática posible que permita la cobertura de los sectores" y recordó que "la Policía en la calle genera confianza y seguridad en los vecinos".

También mencionó que uno de los pedidos es que la Policía Comunitaria pasara a la órbita de la Unidad Regional V de Policía, algo que había sido sugerido por el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro al Intendente Castellano.

Aquí marcó sus diferencias el concejal Hugo Menossi: "cuando tuvimos la reunión con el Intendente, le marqué que no estaba de acuerdo que pase la comunitaria a la órbita de la URV. No sé quién le dijo qué es lo que necesitábamos. Para mí, la Comunitaria es sana y es entregarle el cordero al lobo".

Por otra parte, marcó que hay 7 carpetas médicas de los 51 agentes de la Policía Comunitaria en Rafaela y marcó que "es interesante el trabajo de Galfrascoli (Rolando, subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales del gobierno provincial). No digo que sea efectivo".

Natalia Enrico, por su parte, resaltó que se encargará de que la respuesta de la Provincia "sea rápida" y destacó que el tema de la seguridad fue uno de los que puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo el sábado pasado con el Gobernador Miguel Lifschitz: "pedimos más policías, más móviles policiales, más cámaras de seguridad". Por otra parte, indicó que el pase de la Comunitaria a la URV "dependerá de una política de seguridad más general" y marcó que "le pone fichas" al Comando Operativo Unificado, a partir de la articulación de las fuerzas de los diferentes niveles del Estado.

Por otra parte, también se aprobó unánimemente la donación de terrenos que permitirá en un futuro la ampliación de calle Actis, tomando dimensiones de avenida. Marcelo Lombardo destacó la "exitosa negociación" entre el Municipio y la familia Italiano, dueña de los terrenos y marcó la importancia que cobrará esta arteria en un futuro, permitiendo la vinculación de este a oeste en esa parte de la ciudad, junto con Fader y Marchini.