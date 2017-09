El Ejecutivo elevará hoy el Presupuesto 2018 al Concejo

En la tarde de hoy, el Departamento Ejecutivo Municipal elevará al Concejo el proyecto de Presupuesto y Tributaria 2018. Esto es lo único que estaba definido: el hermetismo a la hora de dar precisiones con respecto a los detalles que implican estas dos grandes normativas era muy grande. Es que, afirmaban, no había nada concreto: ayer, los funcionarios seguían puliendo los números finales y las reuniones continuarían en la mañana de hoy. Ya lo había adelantado el intendente Luis Castellano en la edición de LA OPINION del lunes: esta sería una intensa semana repleta de reuniones.Por ahora, la única certeza es que el monto global del Presupuesto será superior a los 1.000 millones de pesos. Algo que es bastante lógico, teniendo en cuenta que el correspondiente a este año ya rondaba esta cifra (960 millones) y la economía inflacionaria hace suponer que, al menos, deberá estar en torno a un 15% a 25% por arriba de esa cifra (entre 1.100 y 1.200 millones). Pero, una vez más, no hay confirmaciones oficiales.Lo mismo ocurre con la tasa: los porcentajes antes mencionados sería el rango en que podría moverse: 15% es lo que propuso como inflación para el año 2018 el Gobierno Nacional y 25% es lo que se supone que será la inflación del presente 2017.Castellano había indicado a LA OPINION que "el eje va a estar puesto en seguridad en lo que hace a prevención y control, esto es la labor de la GUR, Centro de Monitoreo y Protección Vial, con la incorporación de tecnología, cámaras, software y móviles". En este sentido, el Intendente advirtió que "nosotros priorizamos la cuestión de la seguridad, pero necesitamos que los otros niveles del Estado cumplan con su parte, la Provincia asumiendo su obligación a través de la Policía, y la Nación colaborando también mediante Gendarmería". El tema de la seguridad fue elevado en la agenda pública esta semana, con la presentación del asesor ad honorem José Caruso, que regresó al Municipio luego de 5 años.Con respecto al presupuesto para el área social, Castellano manifestó que "se reforzarán las partidas para contención social, para educación y los distintos programas que tenemos para impulsar el empleo o la Escuela Municipal de Oficios o aumentar las capacidades de nuestros jóvenes que faciliten su acceso a un trabajo formal".En el capítulo de la obra pública, la premisa municipal es "poder llegar a toda la ciudad con la red de cloacas porque es una cuestión de salud pública, necesitamos que el agua que ingresa mediante el acueducto se vaya a través de las redes sanitarias porque caso contrario se elevan las napas generando diversas dificultades"."El proyecto sanitario es clave", sintetizó Castellano quien dijo que "hemos avanzado con los trámites para los barrios Villa Aero Club, Los Alamos y Brigadier López, pero también para el resto de los barrios en busca de financiamiento ante el Gobierno nacional". Asimismo, en el plan general de infraestructura ciudadana se incluye una importante cantidad de obras de pavimento.Junto al proyecto de Presupuesto, el DEM debe elevar al Concejo la Tributaria, es decir la política de derechos y contribuciones esperando que no prosperen proyectos como el que eliminó el pago del Derecho de Registro e Inspección a aquellos sujetos que no cuentan con local comercial impulsada en 2016 -por Lalo Bonino-, ya que por esa medida el Municipio resignó 300 mil pesos mensuales.Y con ello se debe resolver qué aumento tendrá la Tasa Municipal a partir de enero próximo. Teniendo en cuenta que la inflación de este año podría terminar entre el 22 y el 24%, ya es todo un indicio sobre la propuesta que el DEM pondrá sobre la mesa para negociar en el sexto piso, donde se espera un Concejo con mayoría de opositores.