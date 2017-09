Adjudicó sus primeras becas estudiantiles

La Universidad Nacional de Rafaela lanzó su propio programa de becas estudiantiles que este miércoles adjudicó el beneficio a los primeros 39 estudiantes. Así, este mes ya recibirán los importes correspondientes a 3 líneas de becas: de ayuda económica, de material de estudio y de trabajo. En el 2018, prevén la incorporación de una línea más que buscará incentivar a los estudiantes que practiquen deportes.

El objetivo es contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y finalización de estudios universitarios y promover la excelencia académica. La posibilidad de postularse a estas becas representará también un elemento más a tener en cuenta para aquellos que ya empiezan a decidir cómo y dónde iniciar sus estudios universitarios. A mediano plazo, Más Universidad podría incluso tener un impacto mayor en aquellos que no tenían pensado comenzar una carrera por dificultades económicas y que con este incentivo, podrán considerar ese horizonte.

La adjudicación se realizó en el Aula Magna de la UNRaf con la presencia del rector Rubén Ascúa y la vicerrectora Rosario Cristiani. También, participó Javier Weiner, gerente general de la sucursal Rafaela del Banco Santander Río, la entidad bancaria que prestará el servicio de emisión de tarjetas para acceder al cobro del beneficio.

“La UNRAF considera de suma importancia asignar parte de su presupuesto a este programa de becas que no sólo es una ayuda económica, sino que es un elemento más para incentivar la participación y el compromiso de los estudiantes con la Universidad Pública y con sus propios desempeños académicos”, expresó Ascúa frente a los estudiantes.

Los interesados pudieron inscribirse desde el 7 hasta el 25 de agosto. Para ello entraron a la web institucional www.unraf.edu.ar o a la APP que se encuentra en las tiendas de aplicaciones para celulares. Allí estuvo disponible un video, un tutorial explicativo y el formulario de inscripción listos para descargar y compartir. Luego, presentaron la documentación requerida en el Área de Bienestar Estudiantil.

La UNRAF recibió en el inicio de este año, 319 ingresantes que se sumaron a los 115 estudiantes que ya están cursando materias de 2° año. Del total de ingresantes, casi el 14 % proviene de localidades de la zona de influencia de Rafaela. La expansión de esa participación de estudiantes de la región es uno de los principales objetivos para el 2018 por lo que la Universidad Pública local se encuentra realizando actualmente, una campaña de difusión de las carreras que ofrece en las escuelas secundarias con el importante dato adicional de las becas propias.

La Universidad Pública cuenta en la actualidad con 6 carreras en su propuesta académica: las Licenciaturas de 5 años de duración en Diseño Industrial, Medios Audiovisuales y Digitales, Relaciones del Trabajo y Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital, a las que se suman los Ciclos de Complementación Curricular de Licenciatura en Educación y en Industrias Alimentarias.

Al ser una Universidad Nacional, la UNRAF no tiene costo de arancel, inscripción ni cooperadora. Los planes de estudio pueden consultarse en la misma web www.unraf.edu.ar y las novedades institucionales y actividades complementarias pueden seguirse en Facebook, Instagram y YouTube.