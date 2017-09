Reducen Ingresos Brutos para créditos hipotecarios

La Legislatura santafesina aprobó la ley que permite reducir el impuesto de Ingresos Brutos del 7,5% al 1,5% en los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda única. La norma sancionada reforma un inciso del artículo 7 de la ley impositiva de la Provincia, consignando que se baja el gravamen al 1,5% "exclusivamente cuando se trate de intereses y ajustes por desvalorización monetaria correspondientes a créditos hipotecarios otorgados a personas humanas con destino a la adquisición, construcción, ampliación o refacción, en la provincia de Santa Fe, de vivienda única familiar, en tanto se verifique la efectiva disminución de los montos de las cuotas de los créditos hipotecarios, en la proporción de la alícuota".La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a dictar las reglamentaciones necesarias e invita a municipalidades y comunas a adoptar, en el ámbito de sus jurisdicciones, medidas similares respecto a los tributos locales que comprende la construcción de viviendas.Un dato no menor fue aclarado por la diputada socialista Clara García quien explicó que la rebaja de Ingresos Brutos no se aplicará en caso que la entidad bancaria no reduzca el concepto al tomar el crédito.En la Cámara de Diputados, la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General logró unificar un dictamen en base a cuatro proyectos propios y una media sanción que había dado el Senado que había trabajado sobre la base de un mensaje del Poder Ejecutivo y un proyecto de Alcides Calvo, según publicó El Litoral.En este sentido, el proyecto del Senado limitaba en un año con posibilidad de prórroga a otro el tiempo de la rebaja tributaria y lo encuadraba en los préstamos generados por el programa Procrear. El dictamen de Diputados que terminó siendo ley no establece tiempo, lleva la bonificación a todos los créditos hipotecarios con la exigencia de trasladar a la cuota la reducción tributaria.El proyecto fue aprobado en Diputados y posteriormente, sobre tablas y por unanimidad, el Senado convalidó la decisión.