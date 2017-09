Formar emprendedores desde la escuela

Ayer el Salón Verde municipal se pobló de jóvenes. El motivo fue que el director del Programa Rafaela Emprende, Diego Peiretti, brindó una charla sobre emprendedurismo a estudiantes de quinto año de la Escuela Misericordia.El encuentro fue promovido por las propias directivas y docentes y se da en el marco de una apertura y un vínculo creciente del Programa con las instituciones educativas. Ya se llevaron a cabo charlas de similares características con otras escuelas de la ciudad.Tras la exposición, que giró en torno a los lineamientos del Rafaela Emprende, la filosofía y las herramientas que aporta el emprendedorismo, se llevó a cabo una instancia participativa, donde las y los jóvenes pudieron hacer preguntas y plantear casos concretos.El Secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach, expresó la satisfacción que les produce llegar a un público tan joven, que se caracteriza por su energía y su curiosidad, pero además por estar en plena búsqueda de una orientación laboral. “Nosotros ponemos el acento en que los emprendedores no pueden desarrollarse solos, si no tenés un ecosistema que te ayuda es difícil. Entonces lo que queremos decirles a estos futuros emprendedores es que el Municipio genera un ámbito para que ellos puedan desarrollar sus emprendimientos y sus proyectos, queremos acompañarlos”, expresó el funcionario.“Porque tenemos la herramientas, la capacitación, el acompañamiento y el financiamiento. Y podemos acompañarlos en todas las fases, sobre todo en la fase crítica. Porque estamos convencidos de que las soluciones nunca son individuales, solos no se puede crecer”.Silvia Grisolía, docente de la institución, manifestó la importancia de que existan estas herramientas que “ayuden al emprendedor a asumir el riesgo. No es fácil hoy con una familia atrás, entonces que vos tengas a alguien que te ayude a asumir el riesgo es fundamental.”.“Yo lo veo al emprendedor como aquellos jóvenes que son dinámicos para resolver, capaces de generar proyectos propios. Sino tenemos chicos pasivos, que reciben y reciben. Y eso mismo hacen en la universidad y en el trabajo”, agregó la docente Silvia Cabana. “Y esto va más allá de un rubro, hay chicos a los que le gusta la música, el arte, es importante que puedan generar proyectos para lograrlo, y que, sino pueden hacerlo solos, puedan recurrir a un socio que facilite, en la medida de lo posible. Nosotras desde la escuela tenemos que generar esas conductas: la destreza para resolver. Porque esa pasividad no nos ayuda”, afirmó.“Creo que el valor radica en eso, en que aprendan a tomar decisiones autónomas. Vos podés ser un empleado y ser un emprendedor al interior de una empresa. Podés ser un agente de cambio, en una ONG, en una organización barrial y generar acciones. Ese compromiso forma parte del ciudadano que queremos lograr, más comprometido, más dinámico, pero que sepa cómo hacerlo: de qué forma le doy cauce a esta idea”, expresó Grisolía.Sobre el final, Cabana hizo hincapié en que “hay muchos aprendizajes a los que se accede de cualquier manera, entran a internet, lo resuelven; pero la capacidad para resolver es una estrategia que tenés que desarrollar. ¿Dónde? En la escuela, cuando sos chiquito, cuando estás en la secundaria. Después el municipio colaborará, las instituciones intermedias también, pero es una semilla que hay que hacer crecer. Es un hábito que si no se genera de chico, no lo desarrollás de adulto. Por eso para nosotras es tan valioso esto”.