Se movió en sintético

Con el objetivo de preservar el estado de los terrenos del predio de barrio Parque y para no arriesgar a algún tipo de lesiones en función del estado de los mismos por la lluvia, el plantel de Ben Hur entrenó ayer en el complejo de canchas sintéticas de barrio Los Nogales, pensando en el partido que disputará este domingo a las 18 como local ante Tiro Federal de Rosario. Recordemos que la semana pasada lo había hecho, en la previa al duelo con ADIUR, en el mismo lugar pero con la intención de adaptarse a la superficie que le esperaba el sábado pasado.De tal modo, el técnico Gustavo Barraza esperará hasta hoy para realizar algunos movimientos futbolísticos para confirmar su intención en cuanto al equipo y dispositivo táctico que jugará el encuentro correspondiente a la 12ª fecha de la Zona B Litoral Sur. No obstante, por una cuestión natural, asoma como muy factible la idea de mantener el mismo equipo titular y probablemente también el sistema, que arrancó en el 3 a 0 anterior.Recordemos que a disposición del técnico ya está Alejandro Carrizo, que arrastraba una molestia y por ello no integró la delegación en ese encuentro. Para BH será fundamental quedarse con los tres puntos en su cancha, donde logró su último triunfo ante Juventud Pueyrredón por 2 a 1, ya que luego igualó con Unión Totoras y perdió ante el "9".