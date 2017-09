Mueren alrededor de 100 mil personas al año

BUENOS AIRES, 29 (especial de NA, por Leonardo Coscia). - Alrededor de 100 mil personas mueren al año como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares, por lo que los especialistas destacaron la importancia de que se adopten hábitos saludables que permitan mejorar la calidad de vida.Así se indicó al conmemorarse mañana, como cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, iniciativa promovida por la World Heart Federation, con la intención de concientizar a la sociedad sobre la importancia de la salud cardiovascular.Este año el foco de la campaña está puesto en promover la prevención a través de pequeños cambios diarios en nuestros hábitos como llevar a cabo una alimentación saludable, evitar el consumo de tabaco y realizar ejercicio de manera periódica, entre otras."En Argentina cerca de 100 mil personas mueren a causa de enfermedad cardiovascular", advirtió Alfonsina Candiello del Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).Candiello puso de relieve "el impacto" que las enfermedades cardiovasculares tienen en la actualidad, al afirmar que cada año a nivel mundial "las enfermedades cardiovasculares son responsables de la muerte de 17.5 millones de personas y se espera que para el 2030 incremente a 23 millones".Las enfermedades cardiovasculares constituyen un conjunto de entidades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando afecta los vasos sanguíneos puede comprometer órganos como el cerebro (enfermedad cerebrovascular), los miembros inferiores, los riñones y el corazón.Dentro de las enfermedades cardiovasculares las de mayor ocurrencia son la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular.La enfermedad coronaria es la enfermedad del corazón secundaria al compromiso de las arterias que lo nutren (arterias coronarias) y puede manifestarse como angina de pecho, o en forma aguda como infarto de miocardio.Asimismo, la enfermedad cerebrovascular se manifiesta principalmente en forma de ataques agudos (ACV) ya sea por obstrucción o sangrado de una arteria.En cualquiera de los dos casos, pueden comprometerse en forma transitoria o permanente las funciones que desempeña el sector del cerebro irrigado por esa arteria.Adoptar hábitos saludables es la principal herramienta que tienen las personas para cuidar su corazón, sumado a realizarse los controles médicos de rutina y realizar periódicamente consultas a los especialistas.Los médicos destacaron que tener hábitos saludables significa comer saludablemente y cuidar la ingesta de sal; cuidar el peso y evitar la obesidad; respetar las 8 horas diarias de descanso; cuidar el colesterol y la glucosa; evitar el sedentarismo, realizar ejercicio de manera regular, no enfrentarse a situaciones de estrés y ansiedad; controlar periódicamente la presión arterial; visitar al médico una vez al año y realizar chequeos periódicos; evitar el consumo de tabaco y reducir la ingesta de alcohol y otras sustancias como drogas.En el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Corazón, el ICBA se sumó a la iniciativa mundial con una series de actividades abiertas a la comunidad para generar conciencia sobre el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares en la actualidad.De esta forma, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires transmitió en sus redes sociales charlas en vivo con profesionales de la salud, al tiempo que abrió las puertas de su consultorio virtual para concientizar respecto de la importancia del cuidado del corazón."Hemos asumido hace muchos años un compromiso con nuestros pacientes, para garantizar su seguridad y bienestar. Sabemos que hay mucha gente que hoy no recibe su diagnóstico a tiempo, y otra que no sabe cuáles son los riesgos asociados a la enfermedad cardiovascular, por eso queremos llegar a cuanta gente sea posible", remarcó Alberto Alves de Lima, director médico del ICBA.