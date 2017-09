Un proyecto que no se discutió demoró el inicio

La sesión de la jornada de ayer tuvo un inicio tardío. Durante unos 20 minutos, los concejales estuvieron reunidos en presidencia, previo al arranque de la ordinaria. ¿El motivo? Definir qué es lo que iba a pasar con un proyecto presentado por Lisandro Mársico, quien decidió finalmente volver a comisión el mismo para "incorporar unas notas dirigidas a los organismos nacionales pertinentes, enviadas por el oficialismo y para reformular la minuta".

El proyecto en cuestión solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que "evalúe la posibilidad de mejorar el estado de transitabilidad del cruce peatonal que atraviesa las vías del ferrocarril NCA (ex Mitre), ubicado entre las calles Presbítero Zurbriggen y Muniagurria". El principal inconveniente es que ese paso no está habilitado y, consecuentemente, no se puede intervenir en terrenos que no le pertenece al Municipio sin el permiso correspondiente.

En los considerandos, Mársico junto a Germán Bottero y Natalia Enrico mencionaban que este cruce "es un pasaje que comunica a los barrios Mora y San José, por tal motivo es utilizado frecuentemente por los vecinos para trasladarse de un sitio al otro, y especialmente por los niños y jóvenes que tienen sus domicilios en el barrio Mora y concurren al Complejo Educativo del barrio San José, en el cual funcionan el Jardín de Infantes Nº 336, la Escuela Primaria Nº 1401 y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 615. El cruce de referencia es totalmente precario, por lo que resulta necesario mejorarlo utilizando materiales de cemento y colocarles las respectivas barandas en sus laterales, en virtud de que su perímetro no está en buen estado de transitabilidad, sobre todo en los días de lluvia se hace complicado atravesarlo, generándose peligro de caídas, no solo en quienes lo cruzan en bicicleta y moto, sino aquellos que simplemente lo realizan a pie".

Las notas a las que hizo alusión Mársico en la sesión de ayer fueron enviadas tanto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y al Juzgado Federal de nuestra ciudad. En la primera, solicitan "gestiones inmediatas con el fin de otorgar a la Municipalidad de Rafaela el permiso y/o autorización correspondiente para intervenir en el cruce ferroviario de hecho existente en nuestra ciudad, en su intersección con calles Muniagurria y Zurbriggen".

"En el sector indicado existe un paso a nivel no habilitado que es utilizado por los vecinos para circular y movilizarse de un barrio a otro. El mismo no se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, y es por ello que en mérito a lo señalado solicitamos a ustedes gestionar los permisos o habilitaciones necesarias, en caso que consideren procedente, para la continuidad de dicho paso peatonal y para que puedan efectuarse las obras necesarias con el fin de evitar riesgos para quienes por allí transitan", señalan los concejales del oficialismo. Asimismo, remarcan que hay un proyecto de ordenanza para vender lotes, y que, con lo producido, "se destine a ejecutar obras de paso a nivel de ferrocarril en intersección con diferentes calles de nuestra ciudad y/u otros cruces o nudos viales estratégicos a resolver".

En la nota dirigida al Juzgado Federal, le solicitan "los buenos oficios de .V.S. con el fin de lograr una mejor gestión respecto de una solicitud de permiso y/o autorización que hemos realizado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para intervenir en el cruce ferroviario que de hecho existe en nuestra ciudad, en su intersección con calles Muniagurria y Zurbriggen".

Ahora, se deberá aguardar los resultados de estas gestiones para evaluar cómo se redactará nuevamente el proyecto.