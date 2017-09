Fuerte suba en agosto de la industria y la construcción

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La industria registró en agosto un crecimiento del 5,1% con relación a igual mes del año pasado y alcanzó de ese modo el cuarto mes consecutivo de suba, informó ayer el INDEC. En el acumulado de los primeros ocho meses, el Estimador Mensual Industrial (EMI) registró un crecimiento del 1,4% al compararlo con el mismo período del año anterior.De este modo, los cuatro primeros meses del año fueron negativas y los cuatro restantes tuvieron resultados positivos: mayo, con el 2,7%; junio, 6,6%; julio, 5,9% y agosto, 5,1%.En agosto, los mejores rendimientos los obtuvieron: la industria metalmecánica excluido el sector automotriz con el 20,2% de crecimiento; metálicas básicas con el 19% y productos minerales no metálicos con el 8,6%. También tuvieron buenos resultados los siguientes rubros: la industria automotriz (7,1%), la refinación del petróleo (6,4%), los productos de caucho y plástico (5,3%), la industria del tabaco (5%), la edición e impresión (4,5%), el bloque de papel y cartón (3,7%) y la industria química (0,5%).Por otra parte, para la misma comparación se registraron solamente dos segmentos en baja: la industria alimenticia (2,6%) y la producción textil (2,3%). Dentro del sector alimenticio, los rubros que terminaron en alza fueron: carnes rojas (5,2%), azúcar y productos de confitería (1,4%) y yerba mate y té (1,4%). Pero, por el contrario, los sectores que registraron bajas fueron: productos lácteos (5,5%); bebidas (4,5%); carnes blancas (2,6%) y molienda de cereales y oleaginosas.En el acumulado enero y agosto, la industria alimenticia presenta una disminución de 0,3% con relación al mismo período del año pasado.En esta misma comparación, el mejor resultado lo obtuvo la industria metalmecánica con un aumento acumulado del 8,5%, seguido por el rubro automotriz con el 6%; las industrias metálicas básicas con el 5,3% y los productos minerales no metálicos con el 3,5%.Por el contrario, entre enero y agosto respecto de igual período de 2016, continúan en territorio negativo los siguientes segmentos: textil con el 12,4%; refinación del petróleo y productos químicos con el 0,9% en ambos sectores y la industria alimenticia, con el 0,3%.EXPECTATIVASCon referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el período septiembre-noviembre de 2017 respecto a igual período de 2016. Respecto de la demanda interna, 39,6% de las empresas prevé un aumento para el período; 51,3% anticipa un ritmo estable; 9,1% prevé una baja.Entre las firmas exportadoras, el 52,6% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el período; 28,2% espera una suba; 19,2% vislumbra una disminución.Con relación a las exportaciones realizadas exclusivamente a países del Mercosur, 65% no advierte cambios en sus ventas; 21,9% anticipa una suba y 13,1% vislumbra una baja. El 62,2% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 31,5% vislumbra un crecimiento y 6,3% prevé una baja.El 62% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 21,2% anticipa una suba y 16,8% espera una disminución.CONSTRUCCIONLa industria de la construcción registró en agosto un aumento interanual del 13% favorecida por la obra pública y alcanzó su sexto mes consecutivo de recuperación, generando en el año más de 36 mil puestos de trabajo, informó el INDEC.El Indicador Sintético de la Industria de la Construcción (ISAC) registró un aumento acumulado en lo que va del año del 9,5% respecto de igual período del 2016. Sólo los dos primeros meses tuvieron resultados negativos en comparación con el año, pero a partir de marzo se sucedieron subas en el índice que mide uno de los sectores que más dinamiza la actividad económica.Según la estadística oficial, en marzo la suba interanual fue del 10,8% y la variación más alta se registró en julio con un alza del 20,3%. Como complemento de los datos del ISAC, el organismo publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado.La información oficial se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. Este indicador registró en julio pasado una suba de 1,2% con relación al mes anterior y con respecto al mismo mes del año pasado, el dato de julio experimentó un aumento de 11,2%.De acuerdo con esta estadística, en diciembre del año pasado había un total de 403.508 trabajadores registrados en la construcción, para terminar julio en 439.916 obreros.La superficie a construir, registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 41 municipios, registró en agosto una suba de 10,6% con relación al mes anterior.Por su parte, con respecto al mismo mes del año anterior, el dato de agosto registró un aumento de 20,5%, indicó el organismo oficial.La superficie cubierta autorizada acumulada durante los ocho primeros meses del año, en su conjunto, registra una suba de 10,4% con respecto al mismo período del año anterior.