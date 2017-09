Panorama Político

CAMPAÑAS EN LOSESPACIOS PUBLICOSLa calle, la plaza, los eventos, las redes sociales y los medios de comunicación constituyen los campos de batalla en los que los candidatos disputan el voto de la gente para las cada vez más cercanas elecciones generales del 22 de octubre. "Con Jorge y con Natalia nos vemos en todos lados", sintetizó sonrisa mediante el joven radical Leonardo Viotti, quien encabeza junto a Lalo Bonino la lista de Cambiemos. La referencia es para Jorge Muriel, de la lista del Frente Justicialista y para Natalia Enrico, del Frente Progresista, con quienes se encuentra en cada fiesta de los barrios, como el sábado pasado en la Plaza de la Democracia de barrio Los Nogales o el domingo en la Plaza del Soldado de Malvinas Argentinas.La rutina es llegar en grupo, saludar aquí y allá, hacer fotos para las redes sociales y dialogar con los vecinos de cada lugar. La cuestión es ocupar espacios. A diferencia de las PASO, ahora los candidatos deben dejar todo en la campaña porque ahora sí están en juego las cinco bancas del Concejo Municipal.De todos modos la campaña a nivel local al menos parece que aún no entró en calor (por caso, nadie se apuró a colocar carteles en la vía pública) y que más de un candidato irá jugando cartas sobre la marcha en busca de golpes de efecto.Al menos en estos días, pareciera haber dos estrategias diferenciadas. Las tres listas que realmente tienen chances de disputar bancas a partir del resultado de las PASO se muestran más activadas, en tanto que el resto de los postulantes están en un segundo plano, es el caso de Juan Soffietti del MAP, de Nicolás Ferreyra del Frente de Izquierda y de Juan Tschieder del frente massista 1País.CASTELLANO EN LAONDA DEL CAMBIOEl intendente Luis Castellano es el más activo en la campaña: si bien no es candidato reaccionó rápidamente tras la derrota de su lista en las primarias de agosto pasado con cambios en el área social y seguridad, esta última devenida en una problemática sin solución que restó votos al oficialismo. El titular del Ejecutivo advirtió que la queja ante la Provincia y la Nación por lo que consideraba una falta de compromiso para combatir la delincuencia y el narcotráfico no lo llevaba a ningún lado y, en cierta forma, lo exhibía como parte del problema.Más aún que antes de las PASO declaró una y otra vez -mientras pedía el voto para Muriel- que sentía que en la elección de agosto se plebiscitaba su segunda gestión como Intendente. Así, una vez que Brenda Vimo quedó tercera en la lista detrás del propio Muriel y de Leonardo Parra y casi sin chances de ingresar al Concejo, entonces decidió que sea la nueva secretaria de Desarrollo Social desplazando a José Rossetto (por caso, aún resta anunciar quién se hará cargo de la Subsecretaría de Salud).Castellano también removió a Juan Mondino del área de seguridad, un cargo que continúa vacante aunque esta semana formalizó la incorporación como asesor del gendarme retirado José Caruso, con quien recuperó el vínculo que se había deteriorado a principios de 2012. Es que hace cinco años y medio el especialista en seguridad presentó su dimisión por marcadas diferencias con el Intendente en la definición de acciones.En los pasillos del quinto piso del edificio municipal, donde se encuentra el despacho de Intendencia, insisten en que los cambios en el gabinete no se terminaron. Quizás hasta el 22 de octubre no haya movimientos bruscos pero si se repite el resultado de las PASO, pocos dudan de que el Intendente transformará su gestión en un quirófano para realizar una cirugía mayor en su entorno de colaboradores.ENCUESTASTELEFONICASEl pasado 27 de septiembre, se concretó una encuesta telefónica en los hogares de nuestra ciudad. Después de que el encuestado definiera sexo, rango etáreo y nivel educativo, tenía que indicar si ya tenía definido o no el voto. En el caso de tenerlo, debía indicar entre Contigiani, Cantard, Rossi, Boasso, Giuliano, Granata, Tepp u otros frentes. También podría distinguir si votaría en blanco o no sabía.También consultaban sobre si el desempeño del presidente Mauricio Macri era muy bueno, bueno, malo o muy malo, lo mismo que la gestión de Lifschitz.Por otra parte, consultaban si estaban de acuerdo con la frase: "en las elecciones de octubre votaré apoyando los candidatos de Mauricio Macri" o si "a la provincia de Santa Fe le hace bien que gane Cambiemos". Teniendo como candidato Contiggiani, preguntaban si "seguramente" lo votaría, si podría votarlo o no lo votaría nunca. Lo mismo ocurría con Rossi y Cantard.También había un apartado para la economía: consultaban si desde que asumió Macri el grupo familiar podía ahorrar algo, si no ahorraba pero se llegaba a fin de mes o si, directamente, no se llegaba a fin de mes (en tal caso, distinguía entre no poder pagar servicios básicos o tener que recortar gastos que antes se tenían, como salidas o tecnología) o no sabía. Lo mismo era sobre si la economía desde 2015 "mejoró", "igual", "sigue igual de mal", empeoró o no sabía.También consultaba si a quien había votado en 2015 a Gobernador y en las PASO de agosto pasado. O las líneas ideológicas a la que pertenecía el encuestado o, también si le interesaba la política.LAS LISTASOFICIALIZADASLa sede de la Secretaría Electoral Nacional de la ciudad de Santa Fe fue, el pasado miércoles, el lugar donde se llevó a cabo la audiencia de oficialización de las boletas de diputados nacionales para las elecciones generales del 22 de octubre. Más allá de algunas tibias impugnaciones, que fueron desestimadas por el organismo, quedaron confirmadas las diez listas de candidatos a diputados nacionales de la Provincia que pugnarán por los nueve escaños de la Cámara baja del Congreso.Todos los postulantes celebraron que de las 57 listas que compitieron en las PASO hayan quedado, filtro mediante, 10 lo que hará más fácil la tarea a los votantes distribuidos en las casi 8040 mesas habilitadas en toda la Provincia.