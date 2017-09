Vettel buscará acercarse

La cuenta atrás parece haber empezado ya: Sebastian Vettel tiene apenas seis carreras para superar los 28 puntos de retraso frente a Lewis Hamilton en la pugna por el título mundial de Fórmula 1. El examen más inminente tendrá lugar este fin de semana en Malasia. La última imagen de Vettel en carrera se dio el 17 de septiembre en Singapur, con su monoplaza rojo desarticulado, obligado a quedar inmovilizado en la primera vuelta de la carrera. Vettel puede sumar teóricamente 150 puntos de aquí al final de temporada, pero la desventaja de 28 puntos con los que afronta las seis últimas carreras le obligan a ser cauto: las estadísticas no le dan más que el 23% de opciones de ganar este Mundial. Para intentar ganar confianza, el piloto alemán puede buscar entre sus recuerdos: ostenta el récord de triunfos en Malasia (2010, 2011, 2013 y 2016), mientras que Hamilton solo venció allí en una ocasión, en 2014. Fue también en Malasia donde Vettel logró su primera victoria con la Scuderia Ferrari, hace dos años y medio, cuando la carrera se disputaba entonces en los inicios de la temporada.Pero la tendencia no es favorable. El británico ha logrado ya siete victorias esta temporada, por apenas cuatro de Vettel. Otro indicador: hasta el Gran Premio de Italia a principios de septiembre, ningún piloto había ganado dos carreras seguidas. Desde entonces, la estrella de Mercedes ha encadenado tres victorias seguidas.En Mercedes son prudentes y no entierran las opciones de Vettel. Por su parte, los Red Bull parecen haber recuperado el apetito y quieren reinvindicarse en Sepang. Sin embargo, el circuito situado cerca de Kuala Lumpur es muy técnico, con curvas que ponen los neumáticos bajo presión, debido a las cargas de aceleración lateral, y tiene un revestimiento de pista muy abrasivo, al que se suma el calor intenso. Ello puede beneficiar a Ferrari. Otra circunstancia a tener en cuenta es la meteorología, con una posibilidad de lluvia torrencial, lo que haría todo imprevisible. Gracias a la lucha entre Vettel y Hamilton, la Fórmula 1 ha tenido este 2017 una emoción añadida, después de siete años con dominio casi total de Red Bull y luego de Mercedes. Pero si este fin de semana en Malasia Hamilton y Valteri Bottas permiten a Mercedes reinar, el título parecerá ya casi en el bolsillo del británico, por lo que Sepang puede servir de revulsivo a la lucha por el título o casi dictar sentencia.