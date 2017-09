Información sobre venta de entradas para el TC

Se viene el TC a Rafaela y ya se palpita la emoción por la presencia de la categoría más popular en el Autódromo más convocante del país.* LA APERTURA DEL AUTODROMO AL PUBLICO: Desde el jueves 5/10 a partir del mediodía. Antes no pueden ingresar ni el público ni los vehículos. (La disposición es de ACTC para todos los autódromos del país).* LA VENTA DE ENTRADAS POR LA WEB: ya se realiza a través de la página tuentrada.com y se puede pagar en 3 cuotas.* LA VENTA DE ENTRADAS EN RAFAELA: se pueden adquirir en el ingreso al Autódromo. No hay anticipadas.* LOS VALORES DE ENTRADAS: Generales hombres, $ 500; Generales damas, $ 250; Boxes, $ 1.000; Tribunas, $ 300.No pagan entrada los menores de 12 años, ni jubilados mayores de 65 años presentando carnet.* LOS VALORES DE LOS VEHICULOS: Motos, $ 100; Livianos, $ 200; Pesados, $ 350.* LA VENTA PARA SOCIOS de Atlético de Rafaela: los valores son $ 400 (varones socios) y $ 150 (damas socias). Las pueden adquirir desde el viernes 29/10 hasta el miércoles 4/10, en la Sede Mutual (San Martín 243) de 7:30 a 14:30. Deben presentar carnet, se vende 1 entrada por socio. Durante los días de competencia no se venden entradas de socios.