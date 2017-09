Les ratifica la confianza

Atlético de Rafaela no tendrá cambios para visitar al Deportivo Riestra en la tarde de hoy. El entrenador Lucas Bovaglio vuelve a repetir los 18 jugadores que utilizó el pasado viernes ante Los Andes.“Tenemos que mejorar pero es una ratificación de confianza, si el partido se hubiese pasado al lunes quizás hubiésemos buscado alternativas, me hubiese gustado tener una semana más larga para probar otro sistema”, apuntó el DT de la ‘Crema’.Será el primer enfrentamiento en la historia para Atlético y Riestra. Sobre las claves de este partido, Bovaglio señaló: “La idea es tratar de desarmar al mediocampo de ellos, la defensa rival es difícil de desarmarla, tienen cuatro jugadores que no pasan al ataque, dividen permanentemente, si uno intenta presionar, esa presión es inútil porque saltean la presión con pelotazos y eso va a llevar a que queden muchos hombres nuestros del otro lado de la pelota. Tener la pelota, tratar de dividir lo menos posible y esperar que salgan, se desarmen y aprovechar los espacios. Si no entran en ese carril es un rival muy duro, tienen un libreto muy bien aprendido y tenemos que tratar de sacarlos de eso”.