Se abre la décima fecha

Este viernes, siempre y cuando el tiempo así lo permita, se pondrá en marcha la décima fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos.Ambos estarán comenzando a las 21 hs, mientras que las Reservas lo harán a las 19:30 hs.En nuestra ciudad, en el Sur, Ben Hur estará enfrentándose ante Atlético de Rafaela, cotejo que tendrá el arbitraje de Víctor Colman. Por otro lado, 9 de Julio estará visitando a La Hidráulica en Frontera. Gonzalo Hidalgo será el árbitro principal de dicho juego.El resto de la fecha 10 irá el domingo, desde las 15:30 hs, con: Sportivo vs Florida, Peñarol vs Unión, Ramona vs Brown, Libertad vs Ferro, Humberto vs Quilmes.Ferro 20 puntos; Peñarol 20; Quilmes 18; Florida 15; Unión 14; Brown 14; Libertad 13; 9 de Julio 13; Atlético 12; Humberto 11; La Hidráulica 10; Ramona 8; Ben Hur 5; Sportivo Norte 4.El Tribunal de Penas liguista dio a conocer los fallos y finalmente Peñarol, por los hechos de violencia ocurridos en el juego ante Ferrocarril del Estado en Villa Rosas, recibió una sanción condicional de una pena económica de 50 entradas ($ 80) por dos partidos y la clausura de su cancha por la misma cantidad de juegos. Esto se hará fehaciente si Peñarol, en este caso sus hinchas, vuelve a incurrir en el reglamento. Por el momento, sólo un llamado de atención.Todo lo sucedido en la cuarta fecha del torneo Definición de Juveniles de la Primera C.Belgrano 2 (Santiago Santi y Enzo Suárez) vs. Dep. Susana 0, San Isidro 2 (Javier Carnica y Jonatan Hollmann) vs. Libertad Estación Clucellas 1 (Matías Muñoz), Juventud Unida 1 (Nahuel Gerez) vs. Dep. Bella Italia 0. A Atl. Esmeralda le dieron los puntos ya que Sp. Aureliense no presentó la divisional,Sp. Aureliense 3 (Tomás Videla, Matías Domingorena y Tomás Sánchez) vs. Atl. Esmeralda 0, Belgrano 0 vs. Dep. Susana 2 (Diego Taborda y Matías Gaggi), San Isidro 0 vs. Libertad Estación Clucellas 1 (Valentino Culasso), Juventud Unida 0 vs. Dep. Bella Italia 1 (Marcos Stieben).Atl. Esmeralda vs. Juventud Unida, Bella Italia vs. San Isidro de Egusquiza, Libertad Estación Clucellas vs. Belgrano de San Antonio, Dep. Susana vs. Sp. Aureliense.