Ejemplar de su guión vendido en 632.750 libras

LONDRES, 29 septiembre (AFP-NA). - El guión de la emblemática película "Desayuno en Tiffany's", con notas manuscritas y subrayado, se convirtió en el más caro jamás vendido, en la subasta de la gran actriz Audrey Hepburn que tuvo lugar el miércoles por la noche en Londres.El ejemplar del guión perteneciente a Hepburn formaba parte de la primera jornada de la venta de la colección personal de la estrella británica de Hollywood, incluidos algunos de sus vestidos más celebres, que cosechó en total más de seis millones de dólares, anunció la casa de remates Christie´s.El ejemplar de Hepburn en la icónica película "Desayuno en Tiffany´s" se vendió por 632.750 libras, es decir unos 846.000 dólares, cuando estaba tasado en 60.000-90.000 libras.En el guión, las partes de su personaje, Holly Golightly, estaban subrayadas y anotadas a mano para darles énfasis.Otra de las estrellas de la noche fue el brazalete de la joyería neoyorquina Tiffany que el director estadounidense Steven Spielberg le regaló a Hepburn y que llevaba la siguiente inscripción: "Eres mi inspiración. Siempre, Steven".El brazalete tenía un precio estimado de entre 3.000 y 5.000 libras y acabó siendo adquirido por cien veces más: 332.750 libras (445.000 dólares, 378.000 euros)."Quedamos muy contentos con la impresionante respuesta que recibió la colección personal de Audrey Hepburn", dijo Adrian Hume-Sayer, director del departamento de colecciones privadas de la subastadora.La colección fue puesta en venta por los hijos de la famosa actriz fallecida de cáncer en 1993 a los 63 años.El resto de los casi 500 lotes de la subasta quedarán a la venta en línea, con la posibilidad de pujar hasta el 4 de octubre."Es uno de los grandes iconos de la historia del cine y el resultado increíble logrado hasta ahora, por una parte de la colección, es el testamento a su atractivo imperecedero", añadió Hume-Sayer.Vestidos, abrigos, sus típicas gafas de sol, guantes y anillos, además de cartas, fotografías y pinturas formaban parte de los 246 lotes de la subasta del miércoles.Todo ello estaba en su casa de Suiza. "Mi madre los guardaba en la buhardilla, literalmente", dijo a la AFP su hijo, Luca Dotti, en la presentación de los objetos la semana pasada.Su guión de trabajo en otra de sus grandes películas, "My Fair Lady", fue adquirido por 206.250 libras (276.000 dólares, 234.000 euros).Una pintura de la actriz de 1969, "Las flores de mi jardín", alcanzó las 224.750 libras (300.000 dólares, 255.000 euros).Una fotografía de Cecil Beaton impresa en gelatina de plata, en la que aparece Hepburn como Eliza Doolittle en "My Fair Lady", se vendió por 93.750 libras (125.000 dólares, 106.000 euros), casi 50 veces su precio estimado de 2.000-3.000 libras.Hepburn logró un Oscar por su interpretación de una princesa en la comedia romántica de 1953 "Roman Holiday", "Vacaciones en Roma", junto a Gregory Peck.La familia decidió no vender ciertos objetos, incluyendo la estatuilla y sus otros premios, así como las fotos de infancia.Christie's explicó que nunca había tenido tantos participantes en una subasta en internet, y que la exposición de los lotes previa a la subasta fue visitada por más de 12.000 personas.