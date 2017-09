Fútbol con dos variantes

A pesar de la inestabilidad climática, 9 de Julio pudo realizar ayer en el predio de Atilra algunos minutos de fútbol formal con vistas al partido del domingo a las 15:30 en el Coloso ante Adiur de Rosario por una nueva fecha del Federal B. En cuanto al probable equipo titular que paró Maxi Barbero, el mismo tuvo las 2 variantes que se venían vislumbrando, es decir con los regresos tras las respectivas sanciones de Juan Caro en la última línea y de Maxi Aguilar en el sector del mediocampo por Kevin Acuña y el Papita Rodríguez, pasando Canavessio a marcar el sector derecho de la defensa. Por ende, la casi segura formación juliense que intentará un nuevo triunfo para seguir luchando por la clasificación en el Soltermam tras haber sumado los últimos 5 puntos sobre 9 en condición de visitante sería la siguiente: Julián Maina; Mariano Canavessio, Flavio Díaz, Juan Caro y Andrés Velazco; Hugo Góngora, David Cardelino, Maxi Aguilar y Guillermo Funes; Kevin Muñoz y Rubén Tarasco.Aunque se tardó un día en darse a conocer, ayer el CF confirmó los árbitros y el programa de partidos para la 12ª fecha de la Región Litoral Sur B del Federal B. La misma se jugará de la siguiente manera: mañana, a las 16, Coronel Aguirre vs. Puerto San Martín (Enzo Silvestre, Santa Fe); domingo, a las 15, Juventud Pueyrredón vs. San Jorge (Nahuel Franco, Chañar Ladeado); a las 15:30, 9 de Julio vs. Adiur (Hugo Moreyra, Ceres); a las 16, Unión Totoras vs. Rivadavia (Matías Coria, Casilda) y a las 18, Ben Hur vs. Tiro Federal (Lucas Gómez, Totoras).