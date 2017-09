El presidente Mauricio Macri manifestó que está "abierto" a la posibilidad de competir en 2019 para revalidar su mandato al frente de la Casa Rosada, pero aclaró que "todavía no es tiempo para hablar del tema". "Fui muy claro desde el principio. Estoy abierto a eso. Pero todavía no es tiempo para hablar del tema. Estoy listo para trabajar hasta el final del mandato permitido por la Constitución", sostuvo el mandatario.En una entrevista con la agencia de noticias económicas Bloomberg, el jefe de Estado fue consultado sobre la posibilidad de presentarse en las elecciones presidenciales de 2019 y sobre si no considera que la gente tendría que saber que está dispuesto a seguir impulsando reformas desde la Casa Rosada.