Cristina se identificó otra vez con el "peronismo"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner insistió ayer en que se identifica políticamente con el "peronismo" y advirtió que el Partido Justicialista "es sólo un instrumento electoral". "(Néstor) Kirchner decía eso: nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero nosotros somos peronistas", señaló la candidata a senadora por Unidad Ciudadana.En declaraciones al canal Crónica TV, Cristina Kirchner remarcó que "siempre" se llevó "estupendamente bien con el peronismo" y advirtió: "Si hay algo que siempre dijo el peronismo es que el PJ es sólo un instrumento electoral".Por ello, remarcó que "esta situación que estamos viendo ahora" con la creación de Unidad Ciudadana "no es nueva ni inédita" y recordó que en 2005 fue electa senadora nacional por una fuerza que no incluía al Partido Justicialista.Por otra parte, recordó que en 2009, el expresidente Néstor Kirchner perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires contra el dirigente Francisco De Narváez. "Néstor, que fue a mi criterio el mejor Presidente que tuvo la democracia, cuando fue de candidato en 2009, iba en la boleta con (Daniel) Scioli y Sergio Massa y ganó alica alicate ", señaló durante la entrevista.En ese contexto, cuestionó nuevamente las políticas económicas del Gobierno de Mauricio Macri, consideró que no toma en cuenta a la "industria nacional", que "todos los días hay despidos por goteo" y que hay "gente que está viviendo en la calle como nunca se había visto hace tiempo".Evaluó que en ese contexto su presencia en el Senado puede "visibilizar lo que está invisible": "La política siempre se encarna en personas, hay personas que podemos hacer más visibles" los problemas de la población, consideró la exmandataria.La líder de Unidad Ciudadana señaló además que en el Gobierno afirman que "son todos mafiosos menos ellos" y advirtió que en la gestión de Macri busca "disciplinar a todos: a empresarios, a sindicalistas, a jueces"."¿Quién blanqueó plata negra? El hermano del Presidente. El amigo del Presidente que es dueño de una empresa beneficiada por el aumento de tarifas. ¿Quién es el dueño de la empresa cuando te arrancan la cabeza? Los amigos del Presidente. Ellos blanquean plata negra y los que robamos fuimos nosotros", volvió a ironizar la exmandataria.Por otra parte, Cristina Kirchner señaló que "si hay hechos de corrupción" por parte de funcionarios de su gestión "tendrán que dar cuenta de eso" e insistió en el hecho de "que hayan cometido hechos de corrupción no puede llevar a decir que un gobierno es una asociación ilícita o es un gobierno corrupto"."¿Qué tendríamos que decir del Presidente, que se quiso condonar siendo Presidente la deuda de 70 mil millones de pesos de la empresa de él y por eso el procurador (del Tesoro) se tuvo que ir?", subrayó.