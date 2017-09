Almacenes Ripamonti: vencieron los plazos y el Municipio podría encarar los arreglos

El 5 de septiembre, el Municipio envió una carta documento al dueño de los exAlmacenes Ripamonti, Luis Alberto García Cullá, para que en un plazo de 10 días hábiles, procediera a realizar una serie de refacciones en el edificio, tal cual como lo había registrado el Ingeniero Marco Boidi, a pedido del DEM. Ahora, los plazos ya vencieron, el titular del terreno dijo que contrataría a un profesional para determinar si lo sugerido es lo que se debe hacer. Mientras tanto, el Ejecutivo comenzó el proceso para realizar las obras por su cuenta, pero le trasladará el costo a García Cullá.El Fiscal Municipal, Daniel Galloppo, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "recibimos una respuesta y no dijeron que se reservaban el derecho a hacer sus propios cotejos a partir de lo que le reclamamos, contratando un profesional que los asesore y que determine cuáles eran los trabajos que creían que debían llevarse adelante"."Indudablemente, no he visto progresos en las medidas que tenían que llevar adelante. Vencidos los plazos, vamos a tener que ver de tomar alguna medida para proteger, principalmente, a quienes pasen por la vía pública de ese sector", completó el Fiscal."Los plazos correspondientes para la vía pública eran breves. Y ya están vencidos, tomando inclusive, la respuesta que ellos dieron", agregó Galloppo. "El resto de los trabajos, deberán presupuestarlos, y si tiene que encararse a costo del propietario, deberá hacerlo por las vías legales correspondientes", indicó."Ellos tienen el derecho a controlar lo que le pedimos. Le pusimos a disposición el resultado del estudio que hizo el Ingeniero Boidi para que puedan comprobar las cosas que se necesitan hacer. Ellos no niegan que tienen que hacer el trabajo, pero hacen la reserva de ver si se tiene que hacer eso. Pero hasta ahora, no me pidieron una copia del estudio. Vamos a tener que empezar a ver qué hacemos nosotros en función del vencimiento de los plazos", añadió."La respuesta es bastante prudente: intentan justificar las demoras, el por qué no se llevó adelante el proyecto. Pero no hace a la preservación del bien desde el punto de vista patrimonial. El resto es otra discusión", señaló."Vamos a tener que hablar con las áreas técnicas para encarar las obras que hay que hacer", para poder ir ganando tiempo en el caso de que no lo decidan encarar ellos.Recordemos que en la carta documento se lo intimaba a García Cullá “para que en el plazo de 48 horas, a partir de la recepción de la presente, procedan a efectuar un vallado de seguridad sobre las veredas de calle 9 de Julio y Belgrano linderas” con el fin de “impedir la circulación peatonal por tal sector, ya que del informe citado se desprende que tal circulación no resulta segura para quienes se desplacen por el lugar”.También se dio aviso con un plazo de diez días corridos de recepcionada la intimación para que “procedan a dar inicio las obras necesarias para lograr el estabilizado de los muros perimetrales, en principio mediante el apuntalamiento provisorio de los mismos y definitivamente a través de refuerzos estructurales de hormigón armado, de acuerdo a lo sugerido por el Ingeniero informante”.“Además deberán proceder a estabilizar las cubiertas de sótanos a través de su inmediato apuntalamiento y definitivamente a través de muros de sostenimiento de hormigón armado y refuerzo de bóvedas, todo ello conforme la documentación técnica que forma parte del informe citado”, el cual es puesto a disposición de la reclamada, agrega la misiva.Por otra parte, explican que “igualmente deberán demoler el muro interior sur; estabilizar el muro interno norte mediante refuerzo de hormigón armado; rehabilitar techo y desagües pluviales; rehabilitar estructuras metálicas; sellar y tratar grietas en muros, rehabilitar la estructura de Recova; reparar molduras, impermeabilizar mediante azotado hidrófugo los muros y reconstruir veredas”. Se dejaba reserva de que el Municipio encare las obras y le traslade el costo al dueño del terreno, en el caso de que no se hicieran.