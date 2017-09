Rescatan a una mujer gravemente golpeada

A raíz de una denuncia en el marco de violencia de género, personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de Rafaela realizó un allanamiento este martes en una vivienda precaria ubicada en el sur de la ciudad, en el llamado Asentamiento Sur (o Esperanza) y logró rescatar a una mujer de 42 años que era maltratada por su pareja.La víctima se encontraba en la cama sin poder moverse, en extremo estado de vulnerabilidad, debido a las lesiones que tenía.La misma fue derivada al Hospital “Jaime Ferré” donde se constató que tiene siete costillas fracturadas, un pulmón comprometido, fractura en pómulo derecho y diversos hematomas a raíz de los golpes, y siendo por tal motivo derivada al Hospital Cullen de Santa Fe para su recuperación.Asimismo, en el lugar se encontró a una menor de 13 años, hija de la mujer, que también fue trasladada al hospital para su observación. Luego de ser revisada por profesionales, estos constataron que la menor no presenta signos de violencia.Por el hecho se detuvo a un hombre de 48 años, pareja de la víctima, quien quedó alojado en la Alcaidía de esta ciudad.La investigación está a cargo de la fiscal Dra. Angela Capitanio.“En 30 años de carrera no vi nunca una mujer tan golpeada”. La frase pertenece a la directora de la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas, la sunchalense y directora general de Policía Marcela Romagnoli, quien se mostró conmovida por el estado en que se encuentra la víctima, expresión formulada en diálogo con radio LT10 de la capital provincial.“Está muy golpeada, tiene muchas lesiones, más de las que se puede imaginar uno que pueden haber en un cuerpo humano”, dijo la funcionaria en diálogo con el programa “Al Derecho y Al Revés”.Romagnoli, reconoció que en 30 años que lleva de servicio "es la primera vez que me toca encontrarme con algo tan espantoso y tan triste. La situación me remitió a la época de las cavernas, encontrar a esa mujer sin movilidad, en una cama y con tremendos golpes", describió conmovida.Agregó: "Desde el mes de junio que viene sufriendo estos maltratos. El hombre tenía antecedentes de violencia contra otras mujeres pero no en un caso extremo como este", informó Romagnoli, agregando que la mujer fue rescatada a tiempo: "no sé si podía sobrevivir mucho tiempo más en esas condiciones", concluyó.