Castellano: "no se puede proyectar el futuro si no se conoce la historia"

"Hay un Consejo Universitario integrado por las casas de altos estudios. Todo va transformándose y vamos camino a la ciudad universitaria que queremos tener. Recientemente asumieron las autoridades de la UNRaf, lo que consolida esa idea de trabajo y se anunció el proyecto con el CONICET para llevar adelante conjuntamente un trabajo de investigación y transferencia de conocimiento en nuestra ciudad", remarcó el intendente Luis Castellano en la mañana del miércoles en el acto de apertura de las "II Jornadas de jóvenes investigadores en Ciencias Sociales" que se desarrollan hasta el viernes en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González"."No se puede proyectar el futuro si no se conoce la historia. Venimos trabajando en la ciudad con un perfil que busca fortalecer el sistema universitario. Hoy se pueden estudiar 54 carreras en distintas universidades públicas y privadas", agregó.PENSAMIENTO ESTRATEGICOAl dirigirse a los presentes, el Intendente explicó que "Rafaela y Fossano tienen una hermandad que lleva 20 años, de haber empezado a vincularnos con aquellos que fueron los primeros inmigrantes que llegaron a la ciudad. Esa historia con Fossano nos da la posibilidad de vincularnos con el Politécnico para empezar a trabajar a futuro en carreras que tienen que ver con los nuevos empleos, los nuevos trabajos y las nuevas tecnologías", añadió en relación al convenio firmado entre el municipio, el Politécnico de Torino y el CUR."Hay que pensar en la Rafaela del 24 de octubre de 2031. Ese día la ciudad cumplirá 150 años y vamos caminando hacia ese momento. Estamos insertos en un entorno que está en permanente cambio. Si nosotros no utilizamos la investigación, la historia, la geografía, para pensar desde donde venimos y hacia dónde vamos, todo se reducirá a un trabajo académico. Necesitamos empujarnos desde ese trabajo para ir hacia adelante, esa es la clave de la ciudad, es la clave del país. Sin ese pensamiento estratégico no podremos avanzar", agregó el mandatario.APOYAR LA INVESTIGACIONA su turno, el director del Instituto, Guillermo Sáenz, con quien Castellano abrió la jornada de conferencias, presentó a María Inés Vincenti, la primera disertante: "Es una ex docente del Instituto que durante muchos años tuvo a su cargo la cátedra de Seminario. Gran parte de los saberes que existen acerca del origen de Rafaela y de lo que aquí ha ocurrido se lo debemos a ella y a su esfuerzo académico"."Esto permite que en nuestra ciudad haya cada vez más intercambio de ideas y mayores posibilidades para estudiar. Pero también es verdad que la tradición investigativa es incipiente y necesita ser respaldada en Rafaela. Nuestra ciudad tiene que ser un centro de enseñanza pero también de producción de saberes. Ese es el intento por el que las docentes organizadoras han pensado estas jornadas", cerró Sáenz.PROGRAMAEn la jornada de ayer se realizó por la mañana la conferencia: "El oficio de hacer historia en Rafaela. Una mirada", a cargo de la especialista María Inés Vincenti (Junta Provincial Estudios Históricos de Santa Fe). Por la tarde, disertaron Gustavo Peretti (CESIL/FHUC-UNL) y el Dr. Javier Gómez (CESIL/FHUC-UNL) sobre. “Población y territorio: estudios sobre redistribución poblacional en Argentina y calidad de vida en la provincia de Santa Fe”.Para las 15 de hoy está prevista la conferencia “Estado, gobernanza y espacio regional. Debates teóricos y abordajes empíricos en la provincia de Santa Fe”, por la Dra. Carina Davies (IHUCSO-CONICET/UNL); el Lic. Martín Seval (IHUCSO-CONICET/UNL); y el abogado José Ignacio Vigil (UNL).Mañana viernes, a las 18:00 se cerrarán las jornadas con las conferencias: “El mundo asociativo y la historia social. Algunas preguntas y abordajes”, a cargo de la Mg. Laura Tornay (IHUCSO-CONICET/UNL) y "Los estudios sobre el campo cultural santafesino hacia 1960-1980: fuentes, enfoques y problemas de articulación con los desarrollos socio-políticos", por el Dr. Luciano Alonso (IHUCSO-CONICET/UNL).Los paneles sobre comunicaciones presentadas por docentes y estudiantes se realizarán de 10:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:30 hoy jueves 28 y de 15:00 a 16:30, el viernes 29.Se entregarán certificados expositores/ asistentes, con una duración de 24 horas reloj, para todas las jornadas.La actividad ha sido declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia, en el marco de los 10 años de la creación del Profesorado en Geografía.