El clima, protagonista en varios accidentes en la ciudad y zona

Las fuertes lluvias y tormentas que azotaron la ciudad y la región desde el martes a la noche, tuvieron sus consecuencias en el tránsito vehicular en rutas y calles de la ciudad y zona donde se registraron numerosos accidentes de tránsito.Un choque múltiple entre camiones y un auto se registró en la ruta nacional 34 al sur de Susana (km 208); otro siniestro ayer al mediodía también en la ruta 34 en jurisdicción de Monigotes, al norte de Rafaela (km 305); un tercer accidente importante en la ruta provincial 10 entre las localidades de Pilar y Nuevo Torino; un cuarto accidente en la Ruta 34 y calle San Juan de la ciudad de Sunchales; y por último un choque múltiple en bulevar Roca de nuestra ciudad.Se podría decir que en mayor o menor medida, el denominador común de todos ellos tuvo que ver con el clima, condiciones adversas en cuanto a la visibilidad a la hora de manejar y calzadas resbaladizas; ya sea por lluvias y lloviznas.Y el trastorno no termina allí. En el caso del accidente en la ruta 34 al sur de Susana la circulación vehicular se vio demorada o cortada directamente desde la hora del accidente, las 20:20 del martes, hasta las 14:00 del miércoles, para el retiro de vehículos.Los desvíos no funcionaron, debido al barro presente en los caminos alternativos, por lo que era interminable la fila de autos y camiones sobre la ruta que -en muchos casos- debieron esperar horas para poder avanzar.El accidente en la ruta nacional Nº 34, a la altura del km. 208, jurisdicción de la localidad de Susana, tuvo lugar a las 20:20 del martes según informó la APSV. La calzada se encontraba reducida en la mano que fluye hacia Rafaela.En el suceso se vieron involucrados 3 camiones y una camioneta Renault Duster, y según la APSV se registraron tres heridos leves, aunque la Policía departamental no reportó ningún herido sino solamente daños materiales.Fueron partes del mismo un Camión Scania 1114 (lechero), conducido por un hombre de 40 años de edad oriundo de Rafaela; un camión Mercedes Benz 1624, conducido por un hombre de 35 años, también proveniente de Rafaela; un camión Iveco Attack, conducido por un hombre de 24 años, oriundo de Entre Ríos; y una camioneta Renault Duster, guiada por un hombre de 63 años, vecino de la ciudad de San Jorge.Bomberos Zapadores de nuestra ciudad debieron hacerse presentes para retirar algunos de los accidentados de los vehículos, en tanto que también se hicieron presentes ambulancias de Emergencias SIES 107.Intervino la Subcomisaría 16ª de Susana.Aproximadamente a las 20 del martes, se registró una colisión frontal entre dos camiones, entre las localidades de Pilar y Nuevo Torino a la altura del puente del arroyo las Prusianas.Como consecuencia del suceso en el que se registraron dos heridos graves, el tránsito se encontraba totalmente interrumpido en la zona, ya que uno de los camiones permanecía aún sobre el puente en la noche del domingo (ver foto). Por ello se realizaron desvíos para el tránsito hacia la Autovía Nacional 19 y RP 70.Según publicó el sitio Esperanza DXD y adelantado por LA OPINION edición digital, la colisión involucró a dos camiones, y se produjo sobre la ruta provincial 10, entre las poblaciones de Nuevo Torino y Pilar, en el departamento Las Colonias. Tomó intervención personal de la Unidad Regional XI de Policía con asiento en Esperanza, y se supo que había dos rafaelinos involucrados.Uno de los rodados transportaba harina y el restante ganado, y el impacto frontal se produjo en el acceso al puente sobre el arroyo Las Prusianas.En el siniestro chocaron un camión Ford Cargo conducido por un hombre de 61 años quien circulaba acompañado por su hijo de 25, ambos vecinos de Sarmiento; y un Fiat Iveco con acoplado al comando de un vecino de la ciudad de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, de 25 años, que transportaba a dos rafaelinos de 44 y 23 años.Como consecuencia de lo sucedido los ocupantes del primer vehículo fueron trasladados al SAMCo de Pilar y posteriormente derivados al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban. En tanto, el conductor del Iveco fue llevado al Hospital local para su atención.Cercana la hora 12:15 de ayer, en el kilómetro 305 de la ruta nacional Nº 34 -jurisdicción de Monigotes, departamento San Cristóbal-, se produjo el vuelco de un camión Mercedes Benz, adelantó LA OPINION en su página web.El rodado conducido por Néstor Manuel Puga, vecino de la ciudad San Rafael (Mendoza) resultó ser única parte del siniestro. Al parecer, el camión Mercedes Benz volcó sobre una de las banquinas.De acuerdo a lo comprobado por personal de la Unidad Regional XIII de Policía, el vehículo que transportaba maíz experimentó daños materiales. Por otra parte, se supo que en ningún momento la carretera estuvo cortada al tránsito, y que el conductor resultó ileso.Efectivos policiales de la Comisaría Nº 3 Sunchales tomaron conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Ruta Nacional 34 y calle San Juan de esa ciudad.Fueron partícipes del mismo dos camiones, uno de ellos marca Iveco guiado por un hombre de 38 años y el restante marca Scania conducido por un joven de 31 años.A raíz de dicho suceso resultó con lesiones de carácter leves el conductor del camión Scania.Mientras tanto, en bulevar Roca de nuestra ciudad, tres automóviles, un Fiat 147, un Fiat Siena y un Ford Ka impactaron a la altura de la calle Magdalena de Lorenzi, sin que haya lesionados que lamentar.El siniestro que ocurrió pasadas las 19 del martes, habría tenido origen en la frenada del Fiat Siena y del 147 por obedecer la señal del semáforo ubicado en Bv. Roca y Ruta 34. El Ford Ka ocupaba el último lugar en el “trencito”.Afortunadamente no hubo lesionados sino sólo daños materiales.