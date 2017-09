Trabajo de universitarios rescata historia de bochófilos rafaelinos

Desde la Universidad Nacional de Rafaela, a través de la Licenciatura de Medios Audiovisuales y Digitales, se encaró un trabajo que rescata a bochófilos locales, y que se conocerá en los próximos días.El proyecto sobre los bochófilos, nació como iniciativa de un taller de Extensión de la UNRAF, que es un taller transmedia.

Constanza Abeillé, quien nos visitó ayer, nos relató que "nuestra idea, inicialmente, era hacer o armar un taller que fuera realizativo, que trabajara con el territorio- que es uno de los pilares de la Universidad-, la idea era contar una historia local sobre un colectivo local que no estuviese contada previamente y que tampoco dispongan de los medios para contarla.

"Nosotros pusimos en marcha este trabajo colaborativo, proponiendo que nos cuenten una historia y nosotros les ayudamos a armar los contenidos.

En cuanto a la selección de los bochófilos señaló que " uno de los chicos con los que estábamos armando el taller, se acercó con un recorte del diario, y señaló ' está bueno esto de que le armaron una cancha sintética a los bochófilos, porque son un colectivo interesante en la ciudad'.

"Yo particularmente me enganché, me gustan los movimientos subculturales o alternativos y este en particular, me parecía que es un colectivo que siempre estuvo ahí, tradicionalmente . Hicimos una investigación en el Museo Histórico y hay imágenes de bochas de campo, que datan de la década del 20 o 30. Mucha gente se juntaba en los campitos, ahora no quedan muchos, los más conocidos son los de la ciclovía y este de Aragón, que hace más tiempo que está, hará 25 años que están jugando ahí".

"Nosotros en principio quisimos contar una historia sobre las bochas en la ciudad y luego nos encontramos con un montón de posibilidades, estaban las bochas de campo, las bochas de cancha y decidimos centrarnos en el deporte de campo, porque es el fenómeno más popular y fundamentalmente en el de Aragón porque es el que más tiempo lleva funcionando.

Más adelante remarcó que " la idea del transmedia, contar una historia pero utilizando diferentes códigos y lenguajes, no solamente un relato audiovisual, sino utilizar las imágenes- hacer fotografías, complementarlas con audio-, audiovisual con textos, la idea de lo transmedia es utilizar diversos medios, fragmentar el relato y generar como nodos, y estos nodos utilizar un recurso diferente para cada historia, después alojamos todos los contenidos en una plataforma web y después lo movemos por otras plataformas sociales, un Instagram que es específicamente para el proyecto, el Facebook de la Universidad, Youtube que es donde están alojados los contenidos audiovisuales, esto hace un poco a la idea de transmedia, diversos contenidos contados con diferentes códigos y lenguajes y medios que convergen en esta plataforma web que genera un gran relato que es el lector el que construye, y además lo multiplataforma, compartir los contenidos en distintas redes".



Presentación



La presentación está programada para el sábado próximo, 30 de septiembre, a las 18, en el campito de Aragón. Si hay mal tiempo se reprogramará para otra fecha.