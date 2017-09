Los desafíos de la producción agrícola para Sudamérica

Más de 250 participantes locales e internacionales se reunieron, en el Hotel Meliá de Buenos Aires, para compartir jornadas de networking y profundizar en el análisis de diferentes temáticas relacionadas con el mercado sudamericano de granos y oleaginosas.Con la moderación de Roberta Paffaro, International Market Development Manager, CME Group, se realizó el panel integrado por Gonzalo Terracini, Director, INTL FCStone SA.; Raúl Valdez Florentín, General Manager UNEXPA Ltda.; y Federico Morixe, Director de Fimix Agrofinanzas, quienes analizaron el presente y futuro de la producción de soja, los cambios en la logística de granos y oleaginosas en América del Sur, la demanda de harina y aceite de Europa, Asia y otros importantes importadores, todo situado en el contexto político-económico particular de cada país.“El mercado de soja es muy importante para nuestra región y en consecuencia, países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil son muy bien vistos por otros mercados como el europeo y los asiáticos”, expresó Roberta Paffaro. Gonzalo Terracini comentó que “en Argentina, los desafíos en la producción de soja están atados al aspecto económico, ya que el productor argentino ha demostrado su capacidad de adaptación a los diferentes escenarios. Desde lo económico considero que es necesario seguir encarando reformas impositivas, porque las cargas de impuestos para el sector son muy pesadas y es necesario dar mayores facilidades a los productores”.Por otra parte, señaló: “Hoy estamos ante una importante oferta de producción a nivel mundial, con lo cual el productor necesita tener las condiciones necesarias para poder seguir siendo competitivo”.En la misma línea, Raúl Valdez Florentín, enfatizó que “el desafío en Paraguay es desarrollar una logística competitiva para poder llegar a los mercados de ultramar”. Y siguió: “También es importante concientizar a los productores sobre la importancia de la producción sustentable para poder competir a nivel internacional. Sin duda, debemos aumentar el nivel de productividad si queremos competir con los mejores del mundo y no sólo en la soja, en todos los cereales y oleaginosas”.Mientras que Federico Morixe ve a la soja “como el motor de la agricultura en Uruguay, lástima que los políticos no se dieron cuenta”. Y agregó: “El desafío como país y como agricultor es mostrar la importancia de la soja y hacerles entender a la clase política que cada una de sus decisiones impactan sobre el ánimo de los agricultores y las condiciones de producción en sí. El futuro es alentador, pero dependerá mucho de las decisiones que se tomen a nivel gobierno con relación a las tasas de impuestos”.“La reducción de las retenciones es una mejora para el productor, este es justamente uno de los factores que hace que éste retenga mercadería esperando a que haya una baja en las retenciones y una mejora en los precios, además de un tipo de cambio favorable”, aseguró Gonzalo Terracini de INTL FCStone.Por el lado de Paraguay, Raúl Valdez Florentín de UNEXPA Ltda, destacó que “la producción de soja superó los 10 mlns tons en 2016/17, con lo cual, el tema de las retenciones es clave y está el debate dado a nivel político”. Además subrayó: “Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja detrás de Estados Unidos, Brasil y Argentina, y sus exportaciones representan un importante soporte para la economía local. Rusia y Turquía son importantes mercados, más que China”.Con respecto a Uruguay, Federico Morixe, Director de Fimix Agrofinanzas, aseguró que “Asia es el principal mercado de exportación para el país, especialmente China”. Y remarcó: “Por suerte, hoy no tenemos ningún impuesto a la exportación”.No faltó la pregunta sobre el análisis de la gestión de Mauricio Macri en Argentina y el impacto de sus medidas en el mercado agrícola. “El sector agro-ganadero ve positiva la política económica de Mauricio Macri y ha aumentado la rentabilidad, pero el aspecto inflacionario es algo que todavía no se pudo controlar. Aún así, el gobierno de Macri tiene el apoyo del sector agrario que se muestra entusiasmado y espera nuevas modificaciones en materia tributaria”, expresó Terracini.Valdez Florentín hizo hincapié sobre la importancia de la Hidrovía Paraguay-Paraná, como potencial centro logístico del sur del continente. “Con casi 3.500 km de extensión, entre Cáceres, en Mato Grosso (Brasil), hasta el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay, la Hidrovía Paraguay-Paraná, -que atraviesa Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y finaliza en Uruguay-,, es clave como centro logístico del sur”. Y continuó: “El Mato Grosso del Sur es muy importante para Brasil y está a unos 200 a 300 kilómetros del puerto de Concepción del Paraguay, y las empresas navieras ya están navegando el río Paraguay los 365 días del año. Todo esto va a facilitar que la industria de la soja, el maíz, la zafra, entre otros sigan creciendo”. .Por último, Morixe, habló de la necesidad de que el productor uruguayo empiece a tener la mentalidad de empresario. “Es importante que el productor no sea sólo eso, debe pensar como empresario. La demanda es muy grande y hay que trabajar en el cuidado de la oferta, es ahí donde hay que ser eficiente para que la cadena de producción no se corte y sea rentable para todos”.INTL FCStone Inc., a través de sus subsidiarias, es el proveedor líder en ejecución de servicios financieros, administración de riesgos, inteligencia de mercado y servicios post-comercialización en todas las clases de activos y mercados alrededor del mundo. Con casi 100 años de trayectoria, la compañía con sede en Nueva York y que cotiza en el Nasdaq integra la prestigiosa lista de Fortune 500, y se enfoca en proveer productos y servicios dentro de los sectores de commodities, valores, divisas y pagos globales.Entre los clientes de INTL se incluyen a productores, procesadores y usuarios finales de prácticamente todos los productos básicos comercializados; contrapartes comerciales; organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.