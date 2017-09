"Es por la burocracia que tiene la Nación"

Durante la realización de la 17º de Mercolátecta en el INTA Rafaela del 21 al 23 de setiembre pasados, estuvo el subsecretario de Lechería de la Nación Alejandro Sammartino.En la oportunidad, fue consultado por los periodistas sobre el fondo prometido para los productores lecheros, aclarando el funcionario que "en febrero se acordó entre el Ministerio de Agroindustria y el gobierno de Santa Fe la generación de un fondo. La plata y el compromiso de la Nación están... Se están resolviendo cuestiones burocráticas en términos de rendiciones de cuentas, si se cierra el acuerdo el dinero llega mañana".Al respecto, Pedro Morini secretario de Lechería provincial señaló que "me gustaría que Alejandro (Sanmartino) me diga dónde está la plata porque no tenemos ni el acuerdo firmado. Esa historia de que tienen que acordar el plazo es una mentira porque estaba acordado el primer día, eran 18 meses de gracia y 6 meses para devolver el dinero descontado de la coparticipación, nos prestan un dinero en 24 cuotas y nosotros lo prestamos en 48; no demos más vueltas, digamos la verdad, sino tenemos a los tamberos entretenidos y hay 800 tamberos que todavía no cobraron", en declaraciones que hizo anteayer en el programa "Algo dirán" (FM 94,5 Galena).Ante la pregunta de por qué se da esta situación, el funcionario provincial precisó que "es por la burocracia que tiene el gobierno nacional y sus ministerios. En menos de 15 días mandamos el proyecto a la Legislatura, el Gobernador convocó a sesión extraordinaria, primero se trató en Diputados y luego en Senadores, automáticamente fue ley, se hizo el decreto por parte del Gobernador, hicimos lo necesario en el Ministerio y luego nos reunimos con los productores para dar el crédito. Si uno sigue el expediente es seguro que sale, pero si queda en 'stand by' (en espera) o lo demoran porque no tienen la plata hay que decirlo. Dijeron que iba a estar entre marzo-abril y con suerte llegará para fin de año".El periodista Adrián Gerbaudo del citado programa radial insistió en si se trataba de burocracia o también de una voluntad política, a lo que Morini respondió que "es un poco de todo. Si uno tiene un expediente y necesita sacarlo por una prioridad, hay gente que puede esperar y otra que no, los tamberos están necesitando ese dinero porque hace desde el mes de febrero cuando estuvieron inundados. Nosotros en marzo-abril liquidamos 150 millones y como no llegó lo prometido en junio-julio volvimos a liquidar otros 100 millones más; ahora la Provincia no tiene la máquina de hacer dinero".