Al final, va a las 18

Cambio de horario para el partido jugarán Ben Hur y Tiro Federal de Rosario en el estadio Parque. Será el domingo a las 18, finalmente, por disposición policial, que en esta oportunidad no puede brindar cobertura simultánea con el compromiso que dispute 9 de Julio ante ADIUR. Esto se confirmó ayer por la tarde, por lo que será una hora más tarde de lo informado en el comienzo de la semana.El plantel dirigido por Gustavo Barraza, por su parte, entrenó ayer por la tarde en el predio de la Escuela de la Plaza ya que por la lluvia se cuidó el estado de las canchas del Club. Allí se realizaron trabajos específicos con pelota por líneas, preparando lo que serán los entrenamientos futbolísticos más fuertes de la semana.Habrá que ver si por el estado del campo se programa hoy el primero de ellos o si directamente Barraza aguarda hasta el viernes. No obstante, dado el buen funcionamiento del equipo en su última presentación, sumado al resultado positivo, es factible que el entrenador disponga la misma formación que superara a ADIUR.En ese caso, alistaría a Emanuel Pagliero; Nicolás Besaccia, Marcos Torres y Luciano Kummer; Nicolás Pautasso; Gustavo Mathier, Julio Montero, Valentín Peretti y Maximiliano Pavetti; Matías González y Sergio Rodriguez.Con la recuperación de Alejandro Carrizo, que arrastraba una molestia, Barraza podrá contar con más opciones aunque da la sensación que el Laucha esperaría en este encuentro en el banco.EN LA ZONA LITORAL NORTELuego de un comienzo dubitativo en cuanto a resultados, Belgrano de Paraná logró su tercer triunfo consecutivo el último fin de semana. El equipo dirigido por el rafaelino Daniel Veronesse venció 2 a 0 a Arsenal de Viale, para prenderse en la lucha por la clasificación. Recordemos que los dos equipos de este grupo serán los rivales en el cruce de la ronda siguiente de los equipos de la B Sur. El volante Fernando Beltramo, ex Peñarol y Libertad de Sunchales, es una de las figuras del equipo paranaense.Uno de los punteros es Achirense, que en esta jornada igualó 1 a 1 con el últimos Cosmos F.C. como visitante. También lidera Santa María de Oro de Concordia, que le ganó a Libertad de la misma ciudad por 1 a 0.Las posiciones en este grupo están así: Achirense y Santa María de Oro 20 puntos; Libertad y Belgrano 17; Atlético Villa Elisa 16; Arsenal de Viale 15; Atlético Uruguay, Viale F.C. Colegiales 12; Cosmos F.C. 7 puntos.SUMA TELEVISADOS EL FEDERAL AEn la tercera fecha del torneo Federal A habrá dos partidos televisados. Este viernes, a las 21, será el clásico rionegrino entre Cipolletti y Dep. Roca, a las 21.Al día siguiente, sábado, será en Misiones el duelo entre Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte. En ambos casos por el canal de cable Argentinísima Satelital.