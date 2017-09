Una cuestión de "cajas"

Envalentonado por el seguramente auspicioso resultado de las elecciones en octubre, Mauricio Macri va por las reformas "estructurales" que considera esenciales "para posicionar a Argentina en el mundo" y "hacerla atractiva para las inversiones".Entre esas decisiones hay dos que afectarán de manera directa a las finanzas santafesinas: una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que inste a las Provincias a mantener las cuentas saludables ideando mecanismos para que pueda reemplazarse Ingresos Brutos por otro tributo que grave los fines finales. Y la “armonización”de las Cajas de jubilaciones provinciales”.Sobre Ingresos Brutos, desde la Secretaría de Ingresos Públicos de Santa Fe fueron claros: "no hay problemas, pero que nos digan de qué manera vamos a recaudar los 30 mil millones de pesos anuales que nos deja Ingresos Brutos".Para comenzar a discutir las reformas impositivas el Gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz participó de un encuentro en Buenos Aires con otros gobernadores y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y su término advirtió que "para cambiar la estructura impositiva se necesita un consenso, y que el Estado Nacional mejore el federalismo fiscal".Nadie se opone a que Argentina sea un país menos "pesado" a la hora de competir en un mundo altamente agresivo comercialmente, y los participantes coincidieron en la necesidad de mejorar la competitividad de las economías regionales con cambios impositivos, pero también con mejoras en infraestructura.Lifschitz es "moderadamente optimista respecto de la recuperación de la economía", pero advierte que "no está claro cuál es el plan económico para los próximos años, cuál es la perspectiva del desarrollo industrial y cuál es la estrategia para las economías regionales".El Gobernador santafesino deja las chicanas electoralistas de lado cuando se trata de discutir seriamente con las autoridades nacionales - en este caso Frigerio - sobre el desarrollo del país: "la cuestión tributaria no la puede resolver una provincia sola, se necesita de una mesa donde estemos todos y que nos permita bajar la carga tributaria, pero con una distribución equitativa de los recursos", dijo. Para Lifschitz, "hay que hacer cambios en Ingresos Brutos, pero eso debería reemplazarse en una nueva matriz tributaria con una nueva reasignación de recursos".El Ministro del Interior Rogelio Frigerio les anticipó a los gobernadores que están trabajando para presentar una reforma tributaria profunda que de alivio fiscal, "y la vamos a trabajar de la mano de los gobernadores como venimos haciendo"; a lo cual Lifschitz reflexionó que deben "discutirse gradualmente y saber que no lo podemos resolver de la noche a la mañana, sino que es algo que va a tardar cinco o seis años".En definitiva, el gobierno nacional quiere cumplir con su base de apoyo empresarial bajando presión tributaria, y para ello necesitan reemplazar tributos distorsivos como el impuesto al cheque y también reducir los impuestos que "se exportan" (complican la competitividad) como Ingresos Brutos.Los expertos entienden que como el régimen del federalismo fiscal en el brazo de los recursos es un mix de impuestos que entran a un laberinto de coparticipación (porque no todos se coparticipan y no todos los que se coparticipan lo hacen de similar forma) modificar los tributos nacionales no significa sólo decidir sobre el fisco nacional sino también afecta los 24 fiscos provinciales y las 2.100 ciudades.LOS JUBILADOS PROVINCIALES SE QUEDARÍAN SIN "CAJA"El gobierno de Mauricio Macri quiere armonizar los sistemas previsionales de 13 provincias que en su momento no transfirieron sus cajas a la Nación. La transferencia de las cajas provinciales a la Nación comenzó en 1993, un año después de que se privatizó el sistema jubilatorio. Once aceptaron el trato. El resto, 13 en total, decidieron retenerlas. Son Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego.El Ejecutivo nacional exige a las provincias (que no transfirieron sus Cajas), debido a una disparidad de criterios, reacomodar la edad jubilatoria (en aquellos lugares donde sea necesario poniéndola en sintonía con Nación), modificar el porcentaje de aportes y contribuciones, el cálculo de determinación del haber inicial y la fórmula de actualización de haberes.Lo que se está discutiendo es la puesta en vigencia, la operatividad del artículo de la ley 27.260 (conocida por el nombre Ley de Reparación Histórica), sancionada el año pasado, que estableció la obligación para el gobierno nacional de transferir a las provincias, que siguieron administrando sus cajas previsionales, el monto resultante de simular el nivel de déficit en el cual incurriría ANSeS, si estas efectivamente hubieran transferido sus sistemas a Nación.El ministro de Economía de Santa Fe Gonzalo Saglione dijo que este año el Ejecutivo nacional deberá transferir a la provincia 3.500 millones de pesos en cumplimiento con la Reparación Histórica. Ese es el monto resultante de simular cuál sería el nivel de déficit en el que incurriría ANSeS si la provincia efectivamente hubiera transferido su sistema a Nación.Sucede que hasta el momento Nación no viene transfiriendo esos recursos aduciendo dificultades operativas para hacer el cálculo del déficit que establece la ley. Ya hace más de un año desde la sanción de la ley y pasaron casi nueve meses del inicio del presente ejercicio.Los gremios estatales santafesinos pusieron el grito en el cielo y conminaron al Gobernador Miguel Lifschitz para que haga cumplir la Ley que reconoce la importancia del 82% al momento de la determinación del haber jubilatorio y, a su vez, que se vaya actualizando con la misma frecuencia con la que se acomoda el salario de los activos.Los sindicatos sostienen que la "armonización es un ajuste sobre los y las trabajadoras, una muestra explícita de las políticas que viene llevando a cabo el gobierno nacional sobre el conjunto de las y los asalariados".Santa Fe tiene más de 81 mil jubilados y pensionados provinciales.